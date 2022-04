Testovali jsme dvě legendární ferrari z 90. let. Pořád je s nimi pěkné svezení

Píše se rok 1992 a já přicházím do showroomu Ferrari. „Plísňáky“ vypasované tak, aby vyniklo mé mužství, ledabyle rozepnutou „šusťákovku“ v barvě nahnilých meruněk jsem koupil teprve včera. Všudypřítomné disco a umělé palmy jen dokreslují kulisu.

Módě 80. let se dnes možná smějeme, ale na začátku 90. let bylo v Česku z pochopitelných důvodů „cool“ přesně to, co už západní Evropa zavrhla. A po všem novém byl hlad. I proto bylo čistě hypoteticky možné, že jsem v paralelní realitě do showroomu Ferrari (ideálně třeba v Katovicích, ať to má styl) takto skutečně vstoupil. A mimochodem, pokud už na to máte alespoň trochu věk, zkuste si na YouTube pustit výběr nějaké diskotékové muziky z „osmdesátek“. Je to vlastně docela zábavné, zejména pokud je to italské.