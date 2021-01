Japonské automobilky v Evropě zůstanou, ale s omezenou nabídkou

Japonsko je zemí s největším počtem automobilek. Evropa je pro ně těžké místo k podnikání. Některé modely sem musí dovážet z velké dálky, preference zákazníků jsou trochu jiné než v domovské zemi nebo USA a prodeje proto nejsou vysoké. Pro mnohé značky je přítomnost na starém kontinentu spíš věcí prestiže než zisku. Často je k Evropě poutá i to, že tu mají výrobní závody nebo vývojová centra.

Teď čelí dalším výzvám. „Od regulace emisí až po tlak na prémiový segment a ceny domácí konkurence stojí japonské značky před scénářem noční můry, pokud jde o otázku životaschopné ziskovosti v Evropě,“ komentuje Sammy Chan, hlavní analytik společnosti LMC Automotive.

„S tak přísnými cíli v oblasti CO 2 v Evropě je v příštím desetiletí zapotřebí dlouhodobá strategie pro bateriově-elektrická vozidla,“ dodává s tím, že například Mazda, Suzuki nebo Subaru aktuálně nemají podrobně specifikované své strategie na poli elektrifikace nabídky. Japonci se proto musí rozhodnout, jestli se jim vyplatí v Evropě zůstat. Všechny nejspíš zůstanou, ale s částečně omezenou nabídkou.



Méně modelů

Nejdříve se v této souvislosti začalo mluvit o Mitsubishi. Značka dokončí životní cyklus svých stávajících modelů a poté se soustředí na ziskový region jihovýchodní Asie (podrobnosti čtěte zde). Neznamená to odchod značky, jak vysvětluje Marek Vodička, PR manažer českého zastoupení: „Přítomnost značky Mitsubishi na trhu normálně pokračuje, stejně tak jako prodeje všech nyní nabízených modelů. Navíc, přibližně v dubnu bude na trh uveden nový Eclipse Cross PHEV. U modelů, které nebudou do budoucna splňovat přísné emisní limity, bude pochopitelně probíhat doprodej, ale to je standardní životní cyklus modelu, který se dávno očekával.“

Na mimoevropských trzích je nabídka modelů mnohem širší – například SUV Pajero, XPander, sedany Lancer, Attrage nebo modely i-MieV, Delica a eK. Ne, že by se nabídka japonských značek pro různé trhy nelišila už delší dobu, příklad Mitsubishi spíš jen ilustruje, o jak velký rozdíl jde a do budoucna to nebude lepší, spíš naopak.

Podobné je to u Nissanu. Globálně má Nissan v nabídce 34 modelů, a to bez užitkových vozidel. V Česku jich je osm. Nissan, který dlouhodobě bojoval s Toyotou o pozici japonské značky číslo jedna v Evropě, tento boj v posledních letech prohrává. Jeho prodeje jsou proti Toyotě zhruba poloviční. Nedávno se objevily informace o transformaci dealerské sítě a opuštění trhů východní Evropy.

Grand Automotive Central Europe, importér značky Nissan v ČR, SR a Maďarsku sice nechce pravdivost těchto informací komentovat, ale ústy Petra Buriána říká: „Rozhodnutí o transformaci v námi zastoupeném regionu bylo učiněno již v roce 2019. Od té doby jsme na trh uvedli několik nových služeb, např. desetiletou záruku, podporu pro zákazníky formou služby Hello Nissan a další. Zároveň jsme od začátku působení v regionu otevřeli několik nových dealerství a servisních míst Nissan a do budoucna plánujeme otevírat další. Společnost Nissan je i nadále odhodlána vyrábět své vozy v Evropě. Nissan významně investoval do britské továrny v Sunderlandu ve spojení s uvedením nové generace crossoveru Qashqai, který je určen pro Evropu a na našem trhu se začne prodávat v letošním roce.“

Delší dobu je také potvrzeno uvedení elektrického crossoveru Aryia na evropské trhy.

Novinky přijdou

Subaru kvůli emisím loni v Evropě ukončilo prodej motorů 2.0i 110 kW/150k a 2.0R 147 kW/200k. Protože šlo o jediné motorizace pro modely Levorg a BRZ, znamená to i přerušení jejich dovozu s nejistým pokračováním.

„Nemáme ale žádné aktuální informace o tom, že by se značka Subaru měla stáhnout ze svých evropských aktivit, zástupci výrobce Subaru nám deklarují velký zájem o prestiž evropského trhu,“ říká jménem českého zastoupení Zdeněk Zikmund.

„Obnova produktové nabídky je plánovanou reakcí na situaci kolem nastavení přísnějších emisních norem a balanc obchodního potenciálu celé značky. Samozřejmě, v dnešní turbulentní době se vše může rychle změnit, ale s čistým svědomím mohu prohlásit, že podobné zprávy v souvislosti se Subaru aktuálně považuji za neopodstatněné spekulace.“

Subaru letos chystá nový online katalog náhradních dílů, který je už používán na americkém kontinentu, v květnu se čeká příjezd nové generace modelu Outback. Pro roky 2021 a 2022 byla také dovozcům představena rozvojová produktová strategie pro Evropu, počítající s příjezdem plně bateriového elektromobilu v příštím roce, jmenovat se bude Evoltis.

Omezení svých aktivit oznámila Honda. Konkrétně uzavře dvě továrny, v Británii a Turecku (čtěte zde), nově uvedla, že v roce 2022 ukončí prodej aut v Rusku. „Jedná se čistě o záležitost související s automobilovou obchodní stránkou věci v Rusku. Evropský byznys zůstává nedotknut,“ řekl iDNES.cz mluvčí pro český trh Petr Hubáček.

Suzuki kvůli emisím muselo stáhnout z nabídky povedený model Jimny, vrátí ho v podobě verze N1. Že se z Evropy zatím stahovat nechce, dokládá plánem uvedení několika nových modelů včetně plug-in hybridu Across a řady nových mild-hybridních motorů.

Těží z toho Toyota. Nejen, že její prodeje stoupají, navíc začala kooperovat kvůli emisím s několika dalšími japonskými značkami. Například Suzuki začne prodávat pod svou značkou upravené modely Toyoty – konkrétně plug-in hybrid Toyota RAV4 (Across) a Corolla Touring Sports hybrid (Swace), čtěte více.

Budoucí Mazda 2 zase bude vycházet z hybridní Toyoty Yaris. Se značkami Suzuki, Mazda a Subaru vyvíjí Toyota společnou elektrickou platformu e-TNGA.