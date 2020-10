Překvapivá spolupráce: toyoty převlečené za suzuki pomohou s emisemi

Nejprve Across, potom Swace. Dva nové modely automobilky Suzuki, představené krátce po sobě během letošního léta, jsou rozšířením nabídky novými směry. Velké SUV Suzuki v Evropě nenabídlo nikdy, kombi pak naposledy před 20 lety, když končilo Baleno první generace.



V pozadí je ale něco mnohem důležitějšího než expanze nabídky novými směry. Ostatně pro toho, kdo se orientuje na trhu s novými auty, o žádné převratné novinky nejde. Across je Toyota RAV4 s novým designem přídě, Swace pak Toyota Corolla TS kombi s upraveným nárazníkem. Důležitější je ale pohon: SUV bude plug-in hybridem s emisemi CO 2 22 g/km a kombi klasickým full hybridem s 76 g/km (hodnota NEDC udávaná Toyotou).



Právě emise CO 2 jsou tím, co Suzuki aktuálně trápí nejvíc. Je to paradox, de facto premiant, který vyrábí jedny z nejúspornějších aut na trhu, je penalizován za nízkou hmotnost svých aut. Tolik skloňovaný průměr 95 gramů totiž platí pro auto o průměrné hmotnosti, toho času 1 380 kg, a tento poměr žádné současné suzuki nesplňuje. Jak se počítají emise, čtěte zde.



Takový Ignis je na tom s 89 g/km (odpovídá kombinované spotřebě 3,9 l/100 km) na pohled výborně, ale váží jen 935 kg. Měl by tedy vykazovat 80 gramů, a tento cíl s odřenýma ušima splní jen díky bonusovým gramům za takzvané ekoinovace. Neméně populární model Vitara s mild-hybridním pohonem a 4x4 vykazuje 112 g/km, takže mu při hmotnosti 1 320 kg přebývá 19 gramů. A o případu Jimny jsme psali nedávno (čtěte zde).



V Suzuki tak budou s napětím vyhlížet každý prodaný Across, který s plněním emisních cílů pořádně pohne kýženým směrem – sníží průměr CO 2 a zvedne průměrnou hmotnost. Kombi Swace pak zřejmě bude pro automobilku preferovanou alternativou k vlastním SUV s pohonem předních kol.

Indické protislužby

Toyota ale nebude dělat Suzuki dobrodiní zadarmo. Podobně efektivně si totiž Japonci pomáhají v Indii. Trh s novými auty na tomto subkontinentu Suzuki doslova ovládá – přišlo sem jako první zahraniční automobilka a dlouhodobě drží poloviční podíl na prodejích. Mezi 20 nejprodávanějšími modely se kromě Suzuki nachází jen pět hyundaiů, tři modely Tata, dva od Mahindry a jedna Kia. Dvojka Hyundai drží 16 % trhu, Toyota 5 %.

Globální leader Toyota tedy zde nedosahuje postavení, na které je zvyklá z jiných částí světa. A řešení je přímočaré – bude nabízet Indům pod vlastní značkou auta, která jsou zde oblíbená. Touto cestou vznikla Toyota Glanza, přeznačená verze Suzuki Baleno. Toho samého Balena, které se loni z evropských trhů stáhlo. Než aby v Suzuki instalovali motor odpovídající novým emisním normám, raději uvolnili kapacitu pro výrobu verze s logem Toyoty. V Indii je Baleno třetím nejprodávanějším autem, oblíbenější jsou už jen dva menší a levnější modely Suzuki.



Oživení jména Toyota Urban Cruiser je zase spojené s modifikací Suzuki Vitara Brezza. Lokální verze Vitary má jednodušší techniku i design, i díky tomu jako jeden z mála modelů v letošním roce vykazuje růst prodejů a je třetím nejžádanějším SUV – po Hyundai Creta a vozu Kia Seltos. A to není konec, další modely Suzuki s logem Toyoty mají v Indii a na dalších rozvíjejících se trzích následovat.

Sdílení japonské techniky

V dlouhodobějším horizontu mají obě automobilky spolupracovat intenzivněji už ve fázi vývoje. Jejich možnosti se velmi dobře doplňují: Suzuki se specializuje na malé motory od 0,6 do 1,5 litru a patří k leaderům v zavádění mild-hybridního pohonu, Toyota naopak v posledních letech investuje do vývoje účinných motorů většího objemu a je světovým leaderem na poli full hybridů.

Pro Toyotu to není jediné partnerství s domácím souputníkem. Už od roku 2005 drží podíl v Subaru, který postupně navýšila z původních 8,7 na současných 20 %. Subaru pro Toyotu vyvinulo mimo jiné sportovní kupé BRZ, Toyota zase přispěla svým know-how k vývoji full hybridu e-Boxer, který se postupně objevuje v objemových modelech Subaru.



Od roku 2017 Toyota také spolupracuje s Mazdou, v níž drží 5% podíl. Zde zatím výsledky nejsou tolik viditelné, z aliance v současnosti těží Toyota tím, že na americkém trhu jako Yaris prodává sedan Mazda 2 původně vyvinutý pro mexický trh. A pro Evropu je Mazda dohodnutá s Toyotou na sdílení flotilových emisí (kupování emisních kreditů), aby nemusela platit pokuty za překračování limitů.

Vedle toho je Toyota také stoprocentním vlastníkem menší automobilky Daihatsu, dále je většinovým vlastníkem japonského výrobce nákladních aut Hino a od roku 2000 má 5% podíl v Yamaze.



Aktivity Toyoty se dají vnímat jako snaha o konsolidaci japonského automobilového průmyslu a využití synergických efektů při spolupráci s menšími výrobci. Jedinou zcela nezávislou japonskou automobilkou je Honda, která patří řadě investičních fondů. Zbývající dvě značky, Nissan a Mitsubishi, tvoří alianci s francouzským Renaultem.