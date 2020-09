KOMENTÁŘ: Emisní šílenství udělalo z malého suzuki investiční bombu

Jimny je jednou z automobilových obětí emisního šílenství pokládajícího automobilový průmysl v Evropě na lopatky. Jsou značky, které to vzdaly (Mitsubishi pomalu balí kufry), Suzuki je ovšem v Evropě pevně usazené, a protože má v Maďarsku fabriku, nebylo by lehké to vzdát.



Když před dvěma roky představilo novou generaci terénní miniatury Jimny, byl z toho svět paf. Značka, která rozhodně nepatřívala mezi šampiony soutěže automobilové krásy, má teď designstudio v Itálii, kolébce automobilového designu. A hranatý prďácký teréňáček vypadá prostě fantasticky.

Jenže už od počátku dodávky vázly, na auto, pro které si chodili i zákazníci prémiových značek, kteří do té doby o Suzuki ani nezavadili, se tvořily pořadníky. Podle zasvěcených měl Jimny potenciál být mezi nejprodávanějšími modely značky, překonat mohl i oblíbenou Vitaru.

Jenže Jimny prostě nebyl. A začátkem letoška ho značka úplně stáhla z evropského trhu. A otevřeně přiznala, že je to kvůli emisím. Malé lehké auto s atmosferickou patnáctistovkou dohnala hloupá emisní matematika, takže značce škodila v celoflotilové bilanci.

„Celosvětový enormní zájem o tento model ovšem způsobil, že poptávka výrazně převyšuje možnosti výrobního závodu v Japonsku. S nedostatkem vozů se nepotýká pouze Česká republika, ale čekací doby delší než jeden rok jsou dokonce i v mateřské zemi. Nižší alokaci vozů Jimny do Evropské unie navíc pochopitelně způsobuje i fakt, že model vzhledem ke svému zaměření negativně ovlivňuje průměr CO 2 automobilky stanovený Evropskou unií. Pro rok 2020 lze tedy očekávat velmi omezené dodávky tohoto modelu do České republiky a situace se s velkou pravděpodobností výrazně nezlepší ani v roce následujícím,“ stojí v oficiální zprávě z ledna letošního roku.

Teď je model Jimny zpátky v Evropě, ovšem Suzuki použilo fígl, o kterém se spekulovalo od počátku. Auto nyní nabízí jako dodávku. Pro užitková auta totiž platí jiné emisní limity. Má to zádrhel v tom, že kromě toho, že z nabídky vypadla varianta s automatickou převodovkou, je navrátilec Jimny jen dvoumístný, aby splnil podmínky homologace pro vozidla kategorie N1.

Lekce ekonomické teorie pro základní školy ovšem přinesla něco mnohem šťavnatějšího. Z Jimnyho, hezkého, ovšem stále utilitárního auta značky patřící do mainsteramu, je jedna z největších investičních příležitostí v historii automobilismu. Kdo ho před dvěma roky koupil za 450 tisíc, dnes ho v klidu prodá za osm set, klidně s třiceti tisíci kilometry na tachometru. Dealeři loví ojeté kusy po Evropě od pětadvaceti tisíc eur výš.

Suzuki Jimny za 750 tisíc korun v nabídce AAA Auto

V nabídce AAA Auto se objevil kousek za 750 tisíc, to je za exemplář z loňska se 450 kilometry touto optikou vlastně dobrá nabídka.

A ještě jedna specialita: vzhledem k tomu, že tyto ceny vůz drží už měsíce a nezlevňuje, se zdá, že ho zákazníci opravdu kupují. Podle dealerů se opravdu nabídka v průběhu času hýbe. Nabízí se srovnání s Ferrari, ke kterému nepustí automobilka každého a čím má po letech míň najeto, tím líp. Ke dvojnásobku ceny se kousky ze sériové nabídky šlechty z Maranella propracují až po dekádách. Jimny to zvládl za dva roky, a je v podstatě jedno, kolik má najeto.

„U nových aut se s investičním potenciálem člověk dosud setkával u limitovaných modelů nebo edicí prestižních značek jako Ferrari nebo Porsche. Že by ale ceny spekulativně letěly nahoru i po vyprodání suzuki za půl milionu, to je dosud nevídaná věc,“ komentuje Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto. „Pravdou je, že cenu si dobře drží i Jimny první generace, tyto ojetiny už také řadu let nezlevňují. Předloňský nástupce se výjimečně povedl a poptávka výrazně převyšovala nabídku, evropští dealeři rychle vyčerpali své prodejní kvóty a výsledkem je, že se dnes po modelu slehla zem.“

Topol potvrzuje, že u českých prodejců zákazníci nepochodí vůbec, a když už se na trhu zánovní jimny objeví, prodávající za něj žádají tři čtvrtě milionu. „Zatím ale neznáme případ, že by si auto za podobnou cenu skutečně našlo kupce, spíš jde o testování poptávky. Odhadujeme, že reálně dosažitelná prodejní cena bude okolo 600–650 tisíc, což je ovšem stále o sto více, než byla původní ceníková cena nového auta. Dosud jsme nedávno vykoupili dva kusy, a to prostřednictvím naší pobočkové sítě v Maďarsku. Dal se tam sehnat lépe než jinde v Evropě,“ uzavírá Topol.