Subaru Outback: zábavný staromilec to na půl roku v Evropě balí

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC(DG) není kódové označení čínského špiona škodícího v Evropě, je to označení emisní normy, jejíž platnost končí 31. prosince letošního roku. A protože tento, teprve pět let starý, model Subaru už novou normu Euro 6d-ISC-FCM, platnou od ledna příštího roku, nesplní, musí skončit.

Outback je v Evropě vlastně vlajkovou lodí značky a zároveň jedním z vůbec nejdůležitějších modelů. Nová generace, která už se nyní prodává v USA, dorazí podle odhadů až v květnu příštího roku. Přitom je končící provedení stále aktuální a hlavně neskutečně příjemné. Uhlazené.

Subaristé přísahají na rallyové dravce (to je ale už dávno, co to bylo aktuální), ale nakonec si stejně koupí SUV. Vždyť devadesát procent v Evropě prodaných aut této neortodoxní japonské značky má zvýšený podvozek a zálesácký outfit. A Outback je mezi nimi králem. Potvrzuje, že kombík je vždycky lepší než SUV – líp jezdí a je praktičtější.

Subaristé jsou navíc unikátní skupina motoristů – v Evropě je to malý klub výjimečných (tak nějak o sobě i sama automobilka mluví). Deset litrů spotřeby považují za standard a cenovky na půl cesty k prémiovým značkám taky. To všechno k autům zpod sopky Fudži patří, stejně jako robustnost, dlouhověkost a skvělé jízdní vlastnosti.

Subaru Outback v číslech motor: plochý atmosferický čtyřválec boxer 2 498 ccm

výkon: 129 kW (175 k) při 5 800 ot./min

točivý moment: 235 Nm při 4 000 ot./min

pohotovostní hmotnost: 1 706 kg

zrychlení 0100 km/h: 10,2 s

maximální rychlost: 198 km/h

délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4 820 x 1 840 x 1 605 x 2 745

objem kufru: 512 l

pneumatiky: 225/60 R18

cena: 1 000 000 Kč

Outback vždycky vznikal odvozením od kombíku Legacy. Za pět generací si ovšem vybudoval svébytnou pozici. Dnes je tedy mohutný, pořádně vysoký s dvaceticentimetrovou světlou výškou podvozku a vysoko se v něm i sedí, spíš jako v crossoveru, tedy kříženci s SUV. Skelet karoserie a nápravy vychází z předchozí generace Outbacku. Ten nový, který dorazí příští rok, už postavili od začátku nanovo, na platformě, která umožňuje instalaci elektrifikovaného pohonu.

Plochý motor boxer uložený hluboko u přední nápravy snižuje těžiště, legendární pohon všech kol přidá jistotu. Subaru prostě řidiče uhrane. A nemusí to být jen extrémními výkony. Outback, jeden ze stěžejních modelů, naopak zaujme tím, jaký je to pohodář. Je úžasně tichý, pohodlný, s dokonalým podvozkem.

Nastupování je hračka díky nízkým a hodně plochým prahům. Díky tenkým sloupkům je z auta skvělý výhled. Parádně odhlučněná kabina vymaže hluky od kol a všeho ostatního. Hluk je i na dálnici potlačený na minimum, zpětná zrcátka jsou parádně velká a umístěná tak, že za deště odcloní proud vody, takže přední boční okna zůstanou suchá.

Outback jede s ohromující lehkostí. Do oblouků se skládá bez houpání a naklánění, silnici dokonale vyžehlí. Přes vlny se přenese, výmoly odtlumí. Podvozek je však stále dost tuhý na to, aby nebyl rozvláčně houpavý. Sebehlubší díra v silnici ho nerozhodí, ve vyšších rychlostech je i na rozbité lesní cestě dokonale suverénní. Auto má výbornou přilnavost. Rychlé, pevné a jisté je i řízení.

Pohon všech kol přidává jistotu a říz. K tomu ještě přidává systém Active Torque Vectoring, který přibrzďováním kol autu přidává ochotu stáčet se do zatáčky.

Jedinou nabídkou pro Outback je nyní benzinový atmosferický dvouapůllitr spárovaný s variátorovým automatem. Aby nedošlo k mýlce – Outback není se čtyřválcem bez turba rozhodně žádný louda, 175 koní bleskově reaguje na sešlápnutí plynu. K tomu sekunduje suverénní podvozek, který dokonale maskuje, že jedete rychle. Do zatáček se tak vrháte rychleji, než myslíte, na výjezdu pohon všech kol dá dost trakce na akceleraci. Všechno to Outback i řidič zvládne se stoickým klidem a suverenitou.

Atmosferický, na dnešní poměry velkoobjemový motor ukazuje, proč na ně staromilci nedají dopustit. Motor běží hezky „nakulato“, hladce zabírá. V podání boxeru Subaru k tomu přidá charakteristický hrčivý hlas. Za těch deset litrů jezdí stále, níž se časem propracujete bez zvolnění tempa, pod nějakých osm a půl už se ale dostanou spíš jen loudové.

Automat všechno ještě víc vyhladí, rozjezdy z místa se nedají nazvat zrovna sprinty (kužely variátoru přece jen neumožní dravé přeskoky rychlostí jako třeba dvouspojková převodovka), jsou ale dokonale plynulé, bez rázů a mezer v tahu. Převodovku jménem Lineartronic konstruktéři už dávno zbavili otravného vytí a zmizel pocit, že maříte spoustu výkonu. Dnes už jezdí vozy s variátorem se třemi sty tisíci kilometrů na počítadle a převodovka stále funguje. To odpovídá výdrži klasického měničového automatu.

Když jedete víc zostra, mozek převodovky přemapuje chování a variátor volí předdefinované poměry, jako by řadil mezi sedmi stupni. To je vlastnost, kterou dali vývojáři evropskému provedení, kde mají řidiči bez rázů při přeřazení pocit nepatřičnosti, třeba v Americe (hlavním trhu Subaru) vyžadují hlavně hladkost.

Balík funkcí asistentů pomáhajících a hlídajících řidiče pojmenovaný Eyesight Subaru stále doplňuje. Automobilka sází na jedinečné řešení z vlastního vývoje, které používá výhradně analýzu obrazu snímaného kamerami u prostředního zpětného zrcátka. Kromě adaptivního tempomatu, hlídání mrtvých úhlů nebo kontroly jízdy v pruhu a dalších funkcí je šikovným pomocníkem echo, které dá pípnutím řidiči vědět, že se auto před ním rozjelo – to ocení ti, kdo na červené vychovávají děti na zadních sedadlech nebo zírají do mobilu.

Na poslední rok života prošel Outback mírnou modernizací, která rozšířila jeho schopnosti v terénu díky vylepšenému režimu X-Mode. Stejně jako v novém Foresteru má i Outback na výběr ze tří různých režimů, které pomohou například s jízdou v blátě nebo hlubokém sněhu, kdy je pro maximální průchodnost potřeba specifické nastavení pohonu. Praktici uvítají, že auto utáhne až dvoutunový přívěs.

Cenovku rozlučkové edice zakulatilo Subaru na milion, padesát tisíc navíc je za verzi s navigací.