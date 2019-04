Další krok Hondy k opuštění Evropy. Po Británii ukončí výrobu i v Turecku

Honda vyrábí sedany modelu Civic v továrně v Gebze v asijské části Turecka, ovšem zásobuje jimi evropské trhy.

Japonská automobilka již v únoru informovala, že v rámci globální restrukturalizace své výroby plánuje zavřít do roku 2021 svůj závod na výrobu vozů Civic v britském městě Swindon.

Honda připravuje plně elektrický model

Uzavření britského provozu zdůvodnila potřebou zvýšit produkci automobilů s elektrickým pohonem a popřela, že by souviselo s připravovaným odchodem Británie z Evropské unie. Čtěte podrobnosti zde

Honda chce za šest let prodávat v Evropě už jen auta na elektřinu (čtěte více).

Honda je třetí největší japonskou automobilkou. Její provozní zisk se ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 31. prosince, meziročně propadl o 40 procent na 170,1 miliardy jenů (zhruba 35 miliard Kč).



Pro japonské automobilky přestává být evropský trh tak důležitý jako v minulosti. Světoví výrobci se soustředí na rychle rostoucí trhy, jako je Čína. Nová obchodní dohoda mezi EU a Japonskem navíc snižuje cla na dovoz japonských aut do Unie do roku 2027 na nulu. To znamená, že japonské automobilky nebudou potřebovat mít výrobní základny v EU.