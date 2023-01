Řekni „hjundej“! Hyundai zase vysvětluje, jak se jmenuje, tentokrát Britům

Je to už deset let, co se Hyundai snažil naučit vyslovovat své jméno Čechy jinak. Britský dovozce značky nyní spustil vtipnou reklamu, jejímž prostřednictvím se snaží napovědět, jak správně vyslovovat jméno automobilky. Po letech, kdy se ve Velké Británii většinou používalo „háj-on-daj“, se jihokorejský výrobce rozhodl přimět Brity k přechodu na přirozenější „hjundej“, kterému lépe rozumí i umělá inteligence.

V této souvislosti si nelze nevzpomenout na specialitu někdejšího vedení českého zastoupení značky Hyundai, která se snažila vnutit jihokorejskou výslovnost „hjondé“, což ale našinci nešlo příliš „přes pusu“. To bylo v roce 2012 a dodnes na to mnozí se sarkasmem vzpomínají.



Nový reklamní spot nyní ukazuje, jak slyší původní zažitou výslovnost umělá inteligence hlasového zadávání ve smartphonech a dalších chytrých zařízeních. Výslovnost „háj-on-daj“ vede k nedorozuměním, jednou dovede zadávajícího do kadeřnictví, jindy ke stánku rychlého občerstvení nebo do květinářství.

„Hyundai je mladá, inovativní a progresivní značka, která se transformovala velkou rychlostí. Jsme hrdí Korejci se skutečným charakterem a účelem. Touto kampaní chceme vnést trochu humoru a osobnosti do naší značky, což, jak doufáme, povzbudí více lidí,“ okomentoval Ashley Andrew, šéf britského zastoupení značky.

Magazín carscoops připomíná, že už před dvanácti lety vysvětlovala automobilka správnou výslovnost svého jména Američanům. Reklama k Super Bowlu, tradičního finále amerického fotbalu, končila komentářem: „It’s Hyundai, like Sunday.“ (Sunday s výslovností „sandej“ znamená anglicky neděle).

„Asi nikomu se nelíbí, když kdokoliv komolí jeho jméno či příjmení. A podobné je to vlastně i v případě jiných automobilek. Nicméně asi nikdo s tím dlouhodobě nebojuje tak jako právě Hyundai,“ komentuje magazín Autoforum. A jak vyslovujete jméno korejské automobilky vy?