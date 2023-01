Tucson a i30 jen ze skladu. Zásadní hyundaie si dají pauzu v objednávkách

Pouze do konce ledna si budou moct zákazníci objednat do výroby stávající modely Hyundai i30 a Tucson. Až do léta se pak budou v Nošovicích vyrábět objednané vozy, případně prodávat zásoby ze skladu. Souvisí to s příchodem faceliftu obou modelů. Privátní zákazníci by neměli skoro nic poznat, s fleetovými to bývá v takových případech obecně horší.