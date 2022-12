Autofotka týdne: Velikán Giugiaro zas postaví první ztracený koncept Hyundaie

Giugiaro byl jedním z prvních slavných designérů, kteří začali spolupracovat s korejskými automobilkami. Muž, vyhlášený designérem století, byl první stylista značky, jeho dílem je model Pony, prvního hyundaie vůbec.

Vedení společnosti Hyundai Motor, která tehdy s výrobou automobilů teprve začínala, se v roce 1974 obrátilo na Giugiara, zda by chtěl navrhnout design prvního nezávislého modelu značky Hyundai a prvního korejského velkosériově vyráběného vozu. V té době nebylo v Koreji ještě žádné zázemí pro navrhování automobilového designu. Hyundai Motor proto pověřil italskou hvězdu návrhem designu, vytvořením detailních plánů a výrobou pěti prototypů, z nichž jeden měl karoserii kupé. Hyundai se v průběhu procesu návrhu designu a výroby prototypů rozhodl, že vozy Pony a Pony Coupe vystaví na Turínském autosalonu 1974, aby podpořil debut značky na globálním trhu.

Hyundai Pony se pak stalo prvním nezávisle vyráběným modelem značky, který byl prodáván na celém světě v letech 1975 až 1990. Zakladatel a tehdejší prezident Hyundaie Ju-Yong Chung tak vytvořil podmínky pro rozvoj korejského automobilového průmyslu. „Korea se i díky jeho manažerským dovednostem dokázala vymanit z válečného strádání a v závěru 20. století již patřila mezi ekonomické velmoci,“ komentuje mluvčí českého zastoupení značky David Pavlíček.

Pony Coupe bylo svou klínovitě tvarovanou přídí, kruhovými světlomety a geometrickými liniemi ve stylu „origami“ koncipováno pro severoamerické a evropské trhy, ale v roce 1981 byl projekt zastaven krátce před zahájením velkosériové výroby v důsledku nepříznivých podmínek v globální ekonomice.

Design koncepčního vozu byl také velkým zdrojem inspirace pro Giugiarovu práci na modelu DeLorean DMC 12, který debutoval v roce 1983 a proslavil se ve filmech „Návrat do budoucnosti“ (Back to the Future) z let 1985 až 1990. Právě v sedmdesátých letech byl hranatý nezaměnitelný rukopis Giugiara na vrcholu. Jeho dokonalá práce s proporcemi a hmotou dala vzniknout mnoha ikonám s jednoduchými, puristickými, ale o to silnějšími tvary, od VW Golf po Lotus Esprit.

Vliv vozů Pony a Pony Coupe Concept sahá až do současnosti. Hyundai se v roce 2019 inspiroval původním modelem Pony při návrhu koncepčního vozu „45“, který přímo ovlivnil sériově vyráběný model IONIQ 5, jenž debutoval o dva roky později. Hyundai v roce 2021 rovněž reinterpretoval původní sériově vyráběný model Pony a dal mu podobu koncepčního vozu s moderní technikou elektrického pohonu. A v roce 2022 Hyundai znovu odkázal na koncepční kupé strhující pojízdnou laboratoří N Vision 74, která slouží k vývoji hybridního pohonu na vodík.

Původní studio Italdesign, které Giugiaro založil v roce 1967, dnes patří koncernu VW, italský designér ho už dávno opustil, spolu se synem Fabriziem dnes tvoří pod značkou GFG Style. Hyundai se nyní s Giugiarem dohodl, že vyrobí repliku vozu, který nastartoval korejský automobilový průmysl. Replika originálního koncepčního vozu bude představena na jaře 2023

„Hyundai Pony jsem navrhoval v době, kdy jsem byl ještě mladým designérem na začátku své kariéry. Byl jsem velmi hrdý na to, že jsem byl pověřen vytvořením vozidla pro společnost a zemi, která hodlala vstoupit na nelítostně konkurenční globální trh. Nyní je pro mě velkou poctou, že mě značka Hyundai požádala, abych pro příští generace a na oslavu jejího historického odkazu vyrobil repliku tohoto vozu,“ říká k velkému návratu Giugiaro.

Svůj plán značka oznámila v rámci akce Design Talk v Soulu, na níž vystoupili designéři Giorgetto a Fabrizio Giugiaro, Luc Donckerwolke, kreativní ředitel Hyundai Motor Group, a SangYup Lee, výkonný viceprezident a vedoucí globálního designérského centra Hyundai Motor.

„Původní vozy Pony a Pony Coupe Concept patřily mezi ony vzácné kreace, které následně ovlivnily design ne jednoho, ale hned několika sériově vyráběných a koncepčních vozidel,“ řekl SangYup Lee. „Vzhledem k tomu, že původní koncepční vůz už neexistuje, pověřili jsme Giorgetta Giugiara výrobou repliky na základě naší designové filozofie.“

Korejská značka se v posledních letech vypracovala do absolutní špičky z pohledu stylistického ztvárnění. Hyundai navíc umí své sny představené na konceptech přetavit do sériových modelů s grácií a důsledně trvá na zachování původního vyznění. Záměrem Hyundaie je interpretovat různé „slohy“ automobilové designu, ovšem pojmout je nově. Hyundai přišel s velmi originální koncepcí, která zároveň vyžaduje spoustu odvahy. Velmi kvalitní a neskonale zajímavé studie, které doputovaly až do podoby sériových modelů přinesly něco, co v autodesignu ještě nebylo – nazvat to můžeme třeba neoklasicismem. Není to retro ani opisování.