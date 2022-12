Autofotka týdne: Slavný záběr plný záhad vznikl před 110 lety. Byl to zmetek

Fotka ze závodů symbolicky zachycuje fenomén dvacátého století – pohyb, mnohem rychlejší, než na co bylo lidstvo po tisícovky let zvyklé. Rozmazané auto Lartiguovi ujelo ze záběru a je zdeformované, a přihlížející zas padají na druhou stranu. „Pohybové zkreslení bylo způsobenou štěrbinovou závěrkou,“ popisuje Wikipedie. Historikové se přou, zda schválně, nebo omylem.

Mladík se k závodům dostal díky otci, zámožnému milovníkovi motorsportu, který synovi věnoval první fotoaparát v šesti letech. Osmnáctiletý Lartigue fotku pořídil 26. června 1912. Zdeformovanou fotografii nevyhodil, ale zařadil ji do alba s popiskem: Automobile Delage, Grand Prix de l’Automobile-Club de France, Le Tréport, 26. června 1912. Do svého deníku si toho dne mladý muž poznamená: „Přijíždí první auto! Nejdřív zatáčka, pak rovinka… projíždí před námi v plné rychlosti, úžasné! Přijíždí druhý. Je to Boillot s Peugeotem. Rychle fotím, trochu se otáčím, abych ho měl v hledáčku, zatímco projede. Je to poprvé, co jsem to zkusil. Fotím.“

Ačkoliv bylo nakonec jeho profesí malířství, fotografoval Jacques-Henri Lartigue celý život a proslavil se vynikajícími fotografiemi automobilových závodů, letadel a moderních pařížských žen z přelomu století.

Ta nepovedená fotka zůstala pozapomenutá. Vzpomněl si na ni po čtyřiceti letech. Vyhledal ji v zaprášených albech a vystavil, okamžitě vzbudila zájem galeristů. V roce 1963 ji vystavil v Muzeu moderního umění v New Yorku.

A pak to přijde: automobilový historik David E. Junker vypátral, že závodním vozem na snímku není Delage, ale vůz značky Théophile Schneider a navíc se nejedná o závod v Tréportu, ale o Grand Prix de Dieppe o rok později, v roce 1913. Je to chyba? Nechal to Lartigue vědomě tak? To nevyčetli ani z jeho deníků, které si celý život vedl.