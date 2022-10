Autofotka týdne: Elektrický přízrak Hyundaie hvězdou pražského Designbloku

Tradiční pražská přehlídka designu občas nechává prostor i pro speciální disciplinu automobilového designu. Letošní ročník patří korejské značce, která se v posledních letech vypracovala do absolutní špičky z pohledu stylistického ztvárnění. Hyundai navíc umí své sny představené na konceptech přetavit do sériových modelů s grácií a důsledně trvá na zachování původního vyznění.

Ioniqy jsou už tradičně elektrifikované hyundaie. Značka poprvé použila toto označení, které vzniklo spojením anglických slov „ion“ (iont) a „unique“ (jedinečný) v roce 2016, když oznámila „Project Ioniq“, což je dlouhodobý výzkumný a vývojový projekt zaměřený na ekologickou mobilitu.

Po nepřehlédnutelném elektrickém Ioniqu 5, který je poctou italskému designu, se do prodeje chystá Ioniq 6, který zas odkazuje na německou designérskou školu. I laik v něm pozná tvary, proporce a linky Porsche. Ovšem není to kopírování, ani retro, je to moderní variace, kterou zvládne kvalitně udělat jen opravdový designérský mistr. Až si jeden říká, že kdyby mělo design Ioniqu Porsche Panamera, konečně by z něj bylo opravdu krásné auto.

Designéři dokázali dát velkému sedanu s charakteristickou siluetou usazenou na zadních kolech eleganci a lehkost, to se v Zuffenhausenu nedaří už dvě generace. Proudnicový tvar karoserie by mohl zaujmout milovníky starých tatrovek. Italský deník la Repubblica jej zas zařazuje vedle amerických aerodynamických „streamlinerů“ třicátých let.

To je ostatně záměr Hyundaie, v novém podání interpretovat různé „slohy“ automobilové designu. Ovšem pojmout je nově. Hyundai přišel s velmi originální koncepcí, která zároveň vyžaduje spoustu odvahy. Velmi kvalitní a neskonale zajímavé studie přinesly něco, co v autodesignu ještě nebylo – nazvat to můžeme třeba neoklasicismem. Není to retro ani opisování.

Další designovou perlou, kterou ulice nepřehlédne, je velkoprostorová Staria. V podobném duchu je pojaté také menší MPV Stargazer. Čtyřapůlmetrový rodinný vůz nabízí automobilka nově v Indonésii, v útrobách mu pracuje atmosférická 110koňová patnáctistovka.

V plánech značky je ještě velké SUV Ioniq 7 chystané na rok 2024. Cílem společnosti Hyundai Motor Company v rámci Strategie 2025 je být třetím největším výrobcem ekologických vozidel na světě do roku 2025.

Hyundai Stargazer

Prorocký koncept

Hyundai Ioniq 6 se původně představil v podobě konceptu jménem Prophecy (anglicky „proroctví). Na festivalu designu a módy Designblok 2022 má českou výstavní premiéru sériová podoba nového elektromobilu. Ioniq 6 je vystaven v rámci unikátní světelné instalace v prostoru před komplexem Gabriel Loci na pražském Smíchově. O návrh a realizaci instalace se postaralo kreativní studio Signal Creative pod vedením Martina Pošty, které si ke spolupráci přizvalo studio MONUMENT OFFICE designéra Václava Mlynáře.

„Loni v rámci svého premiérového ročníku v roli hlavního partnera Designbloku značka Hyundai předvedla revoluční Ioniq 5. Nyní, rok poté, přichází s druhým členem produktové řady určené výhradně pro bateriové elektromobily – elegantním aerodynamickým sedanem Ioniq 6, který představila teprve nedávno. Pro českou veřejnost tak půjde o vůbec první příležitost, kdy si horkou novinku jihokorejské automobilky prohlédnout na vlastní oči,“ říká generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz.

„Jsem přesvědčený, že ve světě moderního designu máme jako značka Hyundai co nabídnout. O to větší radost mám, že se nám letos povedlo přivézt natolik zásadní novinku jako Ioniq 6, která – stejně jako její předchůdce – vyniká právě unikátním designovým jazykem naší značky,“ dodává.

Dlouhý dojezd

Aerodynamický sedan s bateriovým pohonem se chlubí dojezdem až 614 kilometrů. Hyundai se chlubí, že se tak řadí mezi energeticky nejúspornější mainstreamové elektromobily nabízené na současném trhu. „Platforma E-GMP koncernu Hyundai Motor Group a ultra nízký součinitel aerodynamického odporu vzduchu přispívají k vynikajícímu dojezdu a provozním vlastnostem,“ dodává mluvčí automobilky na českém trhu David Pavlíček. „Tento vůz se může pochlubit součinitelem aerodynamického odporu vzduchu 0,21, což je nejnižší hodnota v produktové nabídce společnosti Hyundai a jedna z nejnižších hodnot v rámci celého automobilového průmyslu.“

Na sto kilometrů jízdy má Ioniq 6 vystačit se spotřebou elektrické energie 13,9 kWh/100 kilometrů. Platforma E-GMP umožňuje ultra rychlé 800V nabíjení, které za 15 minut umožňuje prodloužit dojezd až o 351 kilometrů. Nabití z 10 na 80 % trvá 18 minut. „Systém podporuje 400V nabíjení bez potřeby dodatečných komponentů nebo adaptérů,“ dodává Pavlíček. Hyundai nabídne dvě varianty baterie: verze s dlouhým dojezdem má akumulátor o kapacitě 77,4 kWh, standardní verze má 53,0 kWh (ta vystačí na 429 km dojezdu).

„Aerodynamický, elektrifikovaný sedan využívá výhody platformy E-GMP, mimo jiné v podobě nejdelšího rozvoru náprav ve svém segmentu, 2950 mm, a cestujícím nabízí mimořádný vnitřní prostor.“ K mání budou provedení s pohonem zadních (jeden elektromotor o výkonu 170 nebo 229 koní) nebo všech kol (dva elektromotory o úhrnném výkonu 325 koní a 605 Nm). U vrcholného provedení slibuje Hyundai pokořit stovku za pět sekund.

Míry potvrzují, že je Ioniq 6 hodně placatý: má délku 4855 mm, široký je 1880 mm a vysoký 1495 mm, rozvor náprav je 2950 mm. Základní ráfky jsou osmnáctipalcové, největší jsou dvacítky. Auto také dostane kamery místo zpětných zrcátek.

„Šestka“ si hraje s pixelovou grafikou. „Pixely jsou vlastně všude kolem nás, jsou ve videohrách jako je nyní populární Minecraft,“ popisuje Nicola Danza, designér značky. Na autě takových pixelů napočítáme přes sedm set, vykreslují přední i zadní světla, jsou na na karoseriích, na výdeších klimatizace, přístrojovce, volantu a ukazují i v předním nárazníku stav nabití akumulátoru.

Čtyřdveřové kupé bude konkurencí pro Teslu. Vyrábět se bude v jihokorejském Asanu, první auta dorazí do Česka v příštím roce, ještě koncem letoška by mělo být k objednání.