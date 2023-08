Prodejce automobilů nahradí umělá inteligence ze Švédska

V tom, co by měl umět dobrý prodejce automobilů, mají nakupující jasno. Hledají člověka, který umí naslouchat jejich požadavkům, dovede je pohotově vyhodnocovat a přiměřeně na ně reagovat. Nejen tím, že jim na základě konkrétních přání představí optimalizovaný výběr z atraktivně prezentované nabídky. Protože pro dobrého obchodníka nemají být vrcholovou metou procenta z uzavřené smlouvy o prodeji, ale spokojený zákazník.

Prodejce oddaný dosažení spokojenosti klienta má mít přehled o situaci na trhu, a pochopitelně také detailní znalosti o předmětu prodeje. O aktuálním stavu prodávaného vozidla ví vše, stejně jako o jeho historii. Doložit by to v ideálním případě měl zhodnocením od nějakého nezaujatého certifikovaného odborníka. Pro zákazníka jsou neméně důležité i reference jiných zákazníků. Ty si musel prodávající nějakým způsobem postupně vytvořit, získat si jejich důvěru a tu nezklamat.

Dobrý prodejce nabízí zkušenosti, kvalitu, transparentnost. A bonusem jeho profesionality je třeba to, že je schopen komunikovat různou formou. Písemně, po telefonu, osobně.

Je to poměrně vyčerpávající seznam a předjímá, že takových skutečně dobrých prodejců automobilů nebude ve vašem okolí mnoho. A právě to by mohla změnit v blízké budoucnosti umělá inteligence. Dokonalá ve své informovanosti, vždy pravdomluvná, vřele ochotná pomáhat vám s výběrem.

Švédská společnost Phyron ji hodlá v profesi prodejce automobilů začít zaměstnávat od roku 2025.

Bude to plně kompetentní prodejce, tvrdí o prodejních botech švédská společnost Phyron.

Mluví a chápe, o čem je řeč

K velkému průlomu prý přispělo to, že ke svým dosavadním videotechnologiím, poháněným umělou inteligencí, firma Phyron přiřadila i na míru šitý hlasový doprovod. Ve studiové kvalitě. Toto nadabování, voiceover, je nyní dostupné ve dvaadvaceti jazycích, a nabízí možnost volby ze čtyř formátů ženského a mužského hlasu. Zvolit si u nich můžete výšku hlasu, tón.

Pokud o to budete stát, počítačový prodejce na vás klidně bude hovořit hlasem kačera Donalda. Podstatnější asi je, co vám jím bude sdělovat a to, že v řádu milisekund bude schopný vyhodnotit vaše požadavky. Pokud bude třeba specifikovat nabídku, předvést možné alternativy, dohledat veškeré podrobnosti, upozornit na možné nedostatky a rizika, umělá inteligence nikdy nezaváhá.

Podle Johna Sundstranda, generálního ředitele společnosti Phyron, nás od prvních zážitků se samoučicím prodejním botem dělí jen osmnáct měsíců. „Bude to plně kompetentní prodejce,“ říká.

Férový prodejní bot může být k vaší peněžence lidštější než klasický prodavač z masa a kostí.

Je si vědom toho, jak konkurenční je dnes prostředí maloobchodního trhu s automobily. A proto v umělé inteligenci vidí poptávanou posilu, konkurenční výhodu pro ty, co se nebojí novinek. „Ukázalo se, že videa poháněná umělou inteligencí prodávají automobily o tři až pět dní rychleji, a přidání hlasového komentáře ještě výrazněji zvýšilo efektivitu celého procesu,“ uvádí Sundstrand.

Prodávat auta přes videa po síti je zkrátka v trendu, a umělá inteligence je umí lépe, kvalitněji a rychleji vytvářet.

Samoučicí prodejní bot vám pomocí nastudovaných šablon dokáže představit jakýkoliv vůz v nabídce prodejce – ve formátu od pětislovného popisu až po litanie dlouhé pět tisíc slov. Je schopen vám zprostředkovat videoprohlídku vozu a doprovodit ji náležitým výkladem.

Při ní jej můžete kdykoliv přerušit otázkou a vysvětlí vám vše, na co se zeptáte. Nabídne srovnání s jinými vozy, z hlediska technických parametrů i jejich významu pro váš běžný provoz. Upozorní na výhody, akce a výzvy. A každé tvrzení je schopen nějak potvrdit, doložit dokumentací nebo uvedením zdroje. Jestli poptáváte recenze zákazníků, kteří si již podobný vůz zakoupili, uslyšíte i je.

Neunavitelný manažer prodeje

Umělá inteligence může vést byznys autobazaru, který vlastně nikdy nezavírá. Obsluhovat dovede desítky zákazníků současně – od interaktivního pultu prodejny i z pohodlí domova – všem dokáže naslouchat i podávat adekvátní odpovědi.

Tato nepřetržitost provozu, neunavitelnost a zcela vyčerpávající množství předávaných informací je pak předpokladem lepších prodejů. Prodejní bot od společnosti Phyron si dokáže „obšlápnout“ terén i na sociálních sítích. Aktualizuje nabídku prodejny, na základě algoritmů vytváří reklamu, chytře a ekonomicky propaguje produkt. Ovládá práci s různými kanály videí, orientuje se v prostředí cílené e-mailové distribuce.

Ona umělou inteligencí automaticky vytvářená videa, která vyrábí, šetří prodejcům obrovské množství času a peněz. Díky nejmodernějším cloudovým technologiím jich může Phyron zpracovávat neomezený počet současně, přičemž jejich vykreslení trvá přibližně deset minut. A když se změní nějaký detail, například cena nebo propagační akce, datový kanál se aktualizuje.

K čemu budou dobří prodejci aut v budoucnosti? Někdo musí smlouvy od prodaných vozů podepisovat. Prozatím.

Inovativní přístup společnosti Phyron nejspíš změní to, jak se budou v blízké budoucnosti prodávat auta. A dá se očekávat, že časem dojde k bližšímu propojení tohoto softwarového řešení s už automatizovanou produkcí vozů.

Budete si vybírat auto, které pro vás výrobce v reálném čase na míru uchystá.

Nabízí se pochopitelně otázka, co potom budou dělat stávající prodejci aut. Na nich nejspíš bude, aby síla umělé inteligence byla v prodeji využita co nejlépe. Budou mít víc času na to, aby kreativně promýšleli marketingové kampaně, zacílené na zákazníka či produkt. Budou vytvářet osobitější šablony „chování“ umělé inteligence, budou ji učit. A také podepisovat prodejní smlouvy, které jim sestaví a vytiskne jejich nový nedocenitelný pomocník, prodejní bot.