Cyklisté žhaví pumpičky na víkend. Objíždět je musíte s bezpečným odstupem

V létě loňského roku oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), že chystá v pravidle o předjíždění cyklistů změny. Ne snad, že by byl problém v 1,5metrovém odstupu od cyklisty, ten však platí jen při rychlosti vyšší než 30 km/h. Pokud jede řidič pomaleji, stačí metrový rozestup. A ten se ukázal jako problematický, respektive zbytečný. Ministr dopravy ho chtěl tehdy úplně vyškrtnout a vysvětloval to takto: „Jsou závažnější příčiny nehod. Kolize spočívající v předjíždění cyklistů představují příčinu v řádech procent. Platí, že když budou zákony pro veřejnost srozumitelné, pochopitelné a logické, přispěje to samo o sobě k jejich respektování.“

Jakkoliv měl ministr v plánu zavést novinku od roku 2024, nic takového se nakonec nestane. František Jemelka, tiskový mluvčí resortu dopravy pro iDNES.cz uvedl: „V tuto chvíli se současná podoba měnit nebude, neb jsme po diskusi uznali, že je mimo jiné třeba více času na zhodnocení stávající úpravy. K případným změnám pravidel eventuálně přistoupíme až na základě odborného vyhodnocení, jaké má v praxi nová legislativa dopady, přínosy a negativa.“

Problémy hlavně v lese

Povinný bezpečný rozestup při předjíždění cyklistů neplatí jen na silnicích, ale na každé komunikaci. To znamená, že například i v lese. Tam jsou cesty úzké a jakmile se potká cyklista s velkou lesní technikou, může dojít i ke konfliktu.

„Problémem je, kde přesně pravidlo platí, a kde ne. Není žádné jednoznačné kritérium, když jedete po lesní cestě, jestli se na ni předpis vztahuje, protože to není dáno žádnými viditelnými parametry. Cesta musí mít určitou šířku a kvalitu. A naopak může kvůli deseti centimetrům z dané kategorie vypadnout nebo tam může být na krajnici drn, tráva, a už se cesta opticky zúží,“ vysvětlil před časem předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) Jiří Svoboda.

Pokuta až po nehodě

Faktem však také zůstává, že policisté nemají jak onen povinný odstup od cyklisty změřit. Neexistuje žádné certifikované zařízení, které by jim to umožnilo. Jde o stejný případ jako měření bezpečného rozestupu jedoucích aut. Proto není možné udělit pokutu jen za nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Fakt, že ji řidič porušil, tak vyplývá jen z případné nehody. Při té je naprosto jasné, že vzdálenost byla menší. V takovém případě řidič nejenže bude potrestán za nehodu, ale právě i za porušení pravidla o bezpečném odstupu. A za to hrozí na místě pokuta do 2000 Kč, ve správním řízení od 1500 Kč do 2500 Kč.