Metr a půl pro cyklisty nepomohl, ukázala data. Kupka chystá změnu

Novela pravidel pro předjíždění cyklistů platí teprve od 1. ledna 2022, ministr dopravy Martin Kupka ale chystá změny. Podle dosavadních nařízení musí řidiči motorových vozidel při rychlosti vyšší než 30 kilometrů v hodině předjíždět kolo v 1,5 metru širokém odstupu. Při nižší rychlosti pak stačí metrová vzdálenost.

Právě druhý zmíněný parametr by Kupka rád ze zákona vyňal. „Jsou závažnější příčiny nehod. Kolize spočívající v předjíždění cyklistů představují příčinu v řádech procent. Platí, že když budou zákony pro veřejnost srozumitelné, pochopitelné a logické, přispěje to samo o sobě k jejich respektování,“ míní ministr. Změny by rád uvedl v praxi k lednu 2024.

Aplikování metrového pravidla se totiž v praxi ukázalo jako problematické. Hlavně na lesních cestách, které místy zdaleka nedosahují takových rozměrů, aby na nich šlo daný rozestup provést.

„Problémem je, kde přesně pravidlo platí, a kde ne. Není žádné jednoznačné kritérium, když jedete po lesní cestě, jestli se na ni předpis vztahuje, protože to není dáno žádnými viditelnými parametry. Cesta musím mít určitou šířku a kvalitu. A naopak může kvůli deseti centimetrům z dané kategorie vypadnout nebo tam může být na krajnici drn, tráva, a už se cesta opticky zúží,“ vysvětluje předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) Jiří Svoboda.

Spolu s kolegy se navíc účastnil jednání s ministrem Kupkou. Argumentovali mu například tím, že pokud se nepodaří prosadit změny, nebudou pouštět cyklisty do lesa - z důvodu ochrany jejich zdraví. Kupka přesto vylučuje, že by při rozhodování o změně pravidel podlehl jejich lobbingu.

Nehod kvůli rozestupu je při předjíždění málo

Vysvětluje, že při svém rozhodování se opíral o názory expertů a data. A ta mluví jasně - mezi lety 2010 až 2021 se stalo celkem 47 853 nehod s účastí cyklistů, 370 případů bylo z důvodu nedostatečného rozestupu od kola, tedy v 0,77 procentech případů.

Vyplývá to z dat, která má k dispozici Portál nehod, o situaci v letošním roce pak mají přehled odborníci z Centra dopravního výzkumu. Podle nich byl při letošních střetech aut s koly (1941 nehod od ledna do června - z dat PČR, pozn. red.) příčinou nedostatečný boční rozestup důvodem u deseti událostí. Tuto statistiku ale policie nevede, eviduje pouze obecné nedodržení vzdálenosti, do čehož počítá i nedostatečné rozestupy mezi vozidly.

Mluvčí policejního prezidia Irena Pilařová vysvětluje, že účelem ustanovení o rozestupech při předjíždění cyklistů s 1,5metrovým či metrovým prostorem není policejní šikana, ale ochrana účastníků provozu.

„Účelem je zajištění ohleduplnosti vůči cyklistům, kteří jsou zvlášť zranitelnými účastníky provozu, nikoliv šikana řidičů a dogmatické řešení pěti- či deseticentimetrové odchylky. Cílem je dosažení vzájemné ohleduplnosti a respektu obou kategorií účastníků,“ říká.

Přiznává také, že policie nemá certifikované technické zařízení, které by dokázalo případný malý rozestup zdokumentovat a změřit. Z tohoto důvodu ani neeviduje, kolik a jestli vůbec pokut padlo při nedodržení rozestupu při předjíždění cyklistů.

Návrh ministra vítá dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský. „Tento krok pana ministra nejde špatným směrem. Zákon se nediskutoval se širokou veřejností, jen se vykopal hluboký příkop mezi motorizovanou a nemotorizovanou společností,“ myslí si Budský.

Stávající pravidla kritizuje kvůli jejich přespřílišné přísnosti. „Je to prevence. Nebudeme čekat na nehodu, ale budeme kontrolovat průběžně, jestli jsou předjíždějící řidiči dostatečně daleko. Nicméně jsme v tom velmi přísní. Ptají se mě i zahraniční kolegové, jak jsme k těm vzdálenostem přišli,“ popisuje.

Proti změně ale vystupují zástupci spolku AutoMat, jenž se věnuje rozvoji veřejného prostoru a dopravy. Obavu mají především o bezpečnost cyklistů. „Jsme s tím velmi nespokojení. Jednali jsme s panem ministrem, psali mu dopis a připravujeme další,“ popisuje situaci šéf spolku Martin Šotola.

Podle něj to naprosto znemožní jakoukoliv zpětnou kontrolu nebo vymahatelnost dodržování zákona, „protože odstup je podmíněn aktuální rychlostí vozu. Měřit aktuální rychlost a odstup, to není v technických silách přístrojů, které by to dokázaly současně,“ popisuje.

Bojí se taky, že pokud by si cyklista stěžoval, že jej někdo předjel velmi natěsno, nepodaří se mu prokázat, že auto jelo více než 30 kilometrů v hodině, kde by se řidič motorového vozidla musel řídit 1,5metrovým rozestupem. „Policie bude tyto případy odkládat a přestane je řešit,“ vyjádřil obavu.