Řidiči by možná nemuseli dodržovat odstup 1,5 metru při předjíždění cyklistů

Poslanci by z vládní předlohy mohli na návrh hospodářského výboru také vypustit navrhovanou povinnost řidičů volat policii v případě, že jejich vozilo tvoří překážku na dálnici. Novela by mohla zavést takzvané sdílené zóny. Na návrh vlády zavádí také možnost řídit auto už od 17 let, ale jen pod dohledem mentora.

Absurdní odstup

S návrhem zrušit povinný odstup při předjíždění cyklistů přišla poslankyně ANO Zuzana Ožanová. Nová povinnost dodržovat bezpečný odstup 1,5 metru platí od loňského ledna a Sněmovna ji vložila do zákona ještě v minulém volebním období. Poslankyně Ožanová pokládá toto pravidlo za absurdní a zdůvodňuje to třeba tím, že pravidlo neřeší situaci s protijedoucím cyklistou.

„Na komunikaci o šíři tří metrů se prostě nevejde motorové vozidlo i jízdní kolo, pokud mají být od sebe vzdáleny 1,5 metru, a je zcela namístě vzájemná ohleduplnost k vyřešení situace,“ uvedla. V jiném návrhu chce zúžit tuto povinnost bezpečného odstupu pouze na silnice a místní komunikace. Neplatila by tak na účelových komunikacích, hlavně na lesních cestách.

Martin Kolovratník (ANO) navrhuje mimo jiné ponechat trest zákazu řízení vozidla u tří nejzávažnějších přestupků. Jde o vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, porušení zákazu předjíždění a otáčení, couvání nebo jízdu v protisměru. Vláda tyto přestupky řadí mezi nejzávažnější, ale zákaz řízení u nich podle Kolovratníka vypouští.

Skupina koaličních poslanců v čele s Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) chce umožnit registrovaným poskytovatelům terénních sociálních služeb v naléhavých případech parkování i na místech, kde jinak platí zákaz stání. Jejich vozidla by měla označení jako mají nyní vozidla domácí zdravotní péče.

Vládou navrhovaná povinnost volat policii v případě, že vozidlo na dálnici tvoří překážku, má podle vlády zajistit bezpečnost silničního provozu. Hospodářský výbor ji chce ale na návrh Michala Kučery (TOP 09) vypustit. Navrhované ustanovení zpřesňuje povinnost řidiče tak, že pokud se jeho vozidlo stane překážkou provozu na dálnici, bude to muset ohlásit policii bez ohledu na to, zda je či není sám schopen vozidlo z dálnice odstranit. Mezi členy výboru ale zaznívaly obavy z toho, že k řidiči přijede asistenční služba, kterou nechce.

Hospodářský výbor také doporučil vložit do zákona ustanovení upravující takzvané sdílené zóny. Sdílená zóna bude označena patřičnou dopravní značkou a sloužit má všem účastníkům silničního provozu. Chodci i cyklisté v ní budou moci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a platit v ní bude nejvýše dvacetikilometrová rychlost. Parkování v ní bude dovoleno pouze na určených místech. Stanislav Blaha (ODS) navrhuje, aby přestupky za porušení pravidel platných ve sdílené zóně mohla řešit obecní policie příkazem na místě.

Novela na návrh vlády mimo jiné zavádí možnost řídit auto už od 17 let, ale jen pod dohledem mentora.

Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu; týká se to hlavně víkendů.

Novela zjednodušuje systém trestných bodů z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude moct sbírat body do odebrání řidičského průkazu nejvýš dvakrát, u středně závažných přestupků pak třikrát.