Ladný čínský elektromobil sviští do Evropy. Má ujet přes 600 kilometrů

Čínská firma vyrábějící kromě aut také vlaky, logistickou techniku a hlavně autobusy, se kterými už dávno prorazila i v Evropě, má jméno tvořené zkratkou sloganu „Build your dreams“ (přeložit se to dá třeba jako „splňte si své sny“). Tak trochu nenápadně se z ní stal jeden z největších výrobců elektrifikovaných dopravních prostředků na světě.

Nyní v Evropě představila svůj model Han EV, který má být vstupenkou značky mezi prémiové modely.



„Model Han EV je prvním sériově vyráběným modelem automobilky vybaveným novými bateriemi typu Blade Battery, které představují průlomovou technologii dokazující schopnosti automobilky v oblasti výzkumu a vývoje a jsou naplněním cíle změnit bezpečnostní normy pro celý průmysl,“ popisuje Penny Peng, mluvčí evropského zastoupení firmy.

„Baterie Blade Battery využívá jednotlivé buňky spojené do řady, které jsou následně jako celek uloženy do obalu baterie, čímž se ušetří až o 50 % více prostoru oproti běžně používaným bateriím.“ BYD slibuje u své novinky dojezd až 605 km.



„Model je vybaven integrovaným brzdovým systémem IPB Integrated Brake System firmy Bosch s technologií 4WD, která má světově nejlepší brzdnou dráhu 32,8 m při brzdění ze 100 km/h na 0 km/h,“ popisuje Peng. „Řídicí jednotka motoru obsahuje technologii MOSFET s karbidy křemíku, která motoru umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h (62 mil/h) za pouhých 3,9 sekundy.“

Automobilka vyzdvihuje systémy pro podporu řízení, které umožňují částečně autonomní jízdu. Zajímavostí, která vyplývá z toho, že BYD se bude snažit do Evropy proniknout přes norský trh, kde mají elektromobily výrazný tržní podíl, je zdůrazňování dobré manévrovatelnosti při losím testu. „Vůz Han EV prokázal skvělou manévrovatelnost a stabilitu při rychlosti 80 km/h,“ uvádí Peng.

Silnou zbraní elektrické novinky z Číny je výborný design, který je dílem designérského týmu vedeného Wolfgangem Eggerem, Juan Manuel Lopez a Michele Domenico Jauch-Paganetti. První je bývalým šéfdesignérem Audi, druhý vedl do loňska exteriérové designéry Ferrari (působil i u Seatu nebo Lamborghini) a třetí, který je šéfem interiérových stylistů, působil nejprve osm let v designstudiích Volkswagenu, mimo jiné dva roky ve Škodě Auto a pak osmnáct let (do roku 2018) u Daimleru.

Jak mají Číňané v oblibě, připodobňují tvář auta k pohledu draka. „Dragon Face je estetickým unikátem čínských automobilů,“ komentuje Peng. „Han EV zachycuje ducha čínské kultury a ukazuje technologickou dokonalost této čínské automobilky, ve které se snoubí tradiční prvky připomínající dračí symboliku s moderním a úchvatným estetickým provedením.“

BYD Company Ltd. založená v roce 1995 je jednou z největších čínských soukromých společností. Brzy se zaměřila na výrobu dobíjecích baterií, celosvětově expandovala s řešeními v oblasti obnovitelných energetických zdrojů. Dnes má pobočky ve více než 50 zemích a regionech celého světa. BYD nabízí celý ekosystém založený na nulových emisích (Zero Emissions Energy Ecosystem), jehož součástí je výroba solární energie, systém pro její energie a elektrifikovaná doprava.