Ambiciózní internetový podnikatel chce naučit Čechy kupovat auta online

Jak vypadal trh s ojetinami před krizí?

Před vypuknutím epidemie trh ojetin stabilně rostl, v březnu se však prakticky zastavil a déle jak dva měsíce zůstával v extrémních propadech, které přesahovaly 90 %. Trh tak dostal za poslední půlrok největší ránu v novodobé historii a meziročně se propadl o 46,53 %, tedy o astronomických 27 miliard korun

K částečnému oživení došlo až ke konci května, kdy byl pokles „pouze“ 48 % oproti předkrizové úrovni. Nyní trh nadále posiluje, přesto se však podle prognóz bude ještě koncem roku pohybovat jen asi na 80 % výkonu předchozího roku.



Kolik ojetých vozů se prodalo a jaké modely byly nejžádanější?

V první polovině roku se prodalo pouze 119 674 vozů, tedy o 111 tisíc méně než loni, přičemž se nejvíc dařilo osobním automobilům v kategorii malých vozů a nižší střední třídy. Mezi značkami dominuje stejně jako u nových vozů tuzemská Škoda s tržním podílem 30,7 %, následuje Volkswagen s 11 % a na třetím místě se umístil Ford s podílem 6,8 %.

Nejprodávanějšími modely jsou Škoda Octavia, Škoda Fabia a Škoda Superb. Zajímavé je, že navzdory negativním dopadům koronakrize letos průměrná cena automobilu vzrostla o 3,5 % na 261 878 Kč. Ojeté vozy se navíc postupně omlazují – průměrný věk prodaného ojetého vozu je aktuálně 9,4 roku.

Carvago si před koupí všechna auta důkladně prověří.

Jaké jsou další důsledky krize a jak bude trh ve zbytku roku vypadat?

Koronakrize přinesla jeden z nejzásadnějších momentů v posledních třiceti letech automobilového průmyslu. Neprojevila se totiž pouze v nižší poptávce či ve změně cen, ale změnilo se také chování zákazníků, kteří by se v době absolutního lockdownu byli schopni zcela spolehnout na online prodejní kanály, pokud by je měli k dispozici.

Tento model ostatně bravurně aplikovali obchodníci z jiných segmentů, jako je například prodej potravin či elektroniky. V oblasti automotive se však neudálo zcela nic, trh, který 30 let neinovoval, se zcela zastavil. Ztráty byly fatální. Jsem však přesvědčen, že automobilový průmysl v čele s digitalizací čekají v příštích měsících obrovské změny k lepšímu.

Chcete tedy naučit Čechy kupovat auta po internetu...

V oblasti automotive mají prodejci ze vstupu do onlinu, a s tím spojené digitální transformace, obecně strach. Ten největší je, že přijdou o svoje zákazníky. Tyto obavy jsou však zcela liché a hlavně zbytečné. E-commerce otevírá zcela nový prodejní kanál, tedy má naopak potenciál nové zákazníky získat a přinést jim vysokou přidanou hodnotu a samozřejmě konkurenční výhodu. Online také výrazně zjednodušuje denní agendu a optimalizuje pracovní náklady.

S příchodem internetu do automotive segmentu prodejci rozhodně nevymizí. Naopak, jsou a budou i nadále nezbytnou součástí obchodního procesu a celého ekosystému – stejně jako kamenné prodejny a další fyzické pobočky či logistické huby, servisy a tak podobně.

Online prodej aut v Česku jen naoko Proti jsou rizika a příšerná byrokracie Koupit auto v e-shopu stejně jako mobil nebo potraviny v Česku nejde. Fyzicky vám auto prodejce třeba i doručí, papírování, které v dnešní době internetové v Česku jednoduše online realizovat nelze, už bude muset někdo fyzicky oběhat. Prodejce nových aut navíc po právu děsí specialita online prodeje v podobě práva vrácení zboží bez udání důvodů. Čtěte zde.

Bude se tedy muset automobilový trh změnit?

Krize může být pro prodejce automobilů velkou příležitostí. Pokud zareagují správně, mohou během oživení trhu růst mnohem rychleji než jejich konkurence. Změna je každopádně nevyhnutelná a v následujících letech se bude automotive segment do prostoru e-commerce postupně přesouvat.



Online prodej však musí zákazníkům poskytovat kompletní služby spojené s nákupem vozu. Kromě financování nebo pojištění je to i dodávka vozu až ke dveřím domu, takzvaným door2door delivery. Jedině tak může automotive koncept online prodeje úspěšně fungovat.

Jde o obrovskou výzvu, protože kromě legislativních náležitostí bude jednou z nejdůležitějších otázek logistiky. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že digitalizaci našeho trhu – tedy automotive retailu – musí odstartovat technologická firma. Jde finančně a technologicky o jeden z nejnáročnějších segmentů srovnatelný například s prodejem potravin online.



Jak vidíte budoucnost vy?

Budoucnost leží v online prodeji a zajištění komplexních služeb spojených s nákupem vozu. Tímto směrem se vydáváme i my, v rámci retail prodeje se otevřeme i koncovým zákazníkům. Standardem budou veškeré služby spojené s nákupem vozu na jednom místě včetně technické certifikované inspekce s kompletní fotodokumentací.

Zákazník vyřeší online opravdu vše – podepsání kupní smlouvy a VOP, sjednání financování, pojištění i záruky s možností jejího prodloužení. Vůz mu nakonec doručíme až ke dveřím. Na online platformě navíc odpadne jazyková bariéra, která je pro mnoho lidí překážkou.

Jaké výhody spatřujete v online nákupu vozu, namísto fyzického, kde si můžete vůz osahat?

Mezi ty nejzásadnější výhody online prodeje patří obrovská nabídka, v případě seriózních prodejců garance kvality a stavu vozu, transparentní přístup, zajištění veškerých náležitostí z pohodlí domova a doprava vozu až před dveře místa bydliště. To jsou standardy, které chceme do konce roku na českém trhu nastavit a kompletně jej tím změnit.

Po třiceti letech, kdy trh nijak neinovoval, si to zákazníci zaslouží. Zákazníci se mohou těšit na zcela nový a komplexní ekosystém služeb, kde na jednom místě vyřeší veškeré náležitosti spojené s nákupem vozu. Chystáme se otevřít největší tržiště automobilů v Evropě, kde budou moci vybírat z nabídky přesahující milion vozů povětšinou s nájezdem do 150 tisíc kilometrů a do šesti až osmi let stáří, navíc s prodlouženou zárukou šesti, respektive dvanáct měsíců.

Veškeré automobily před samotným prodejem kupujeme na „naše papíry“ a zároveň je důkladně prověřujeme, abychom byli pro zákazníka tím jediným místem, které mu garantuje spokojenost a veškeré záruky. Testovací tým na každý vůz aplikuje 273fázovou CarAudit kontrolu, při které vybíráme jen ty vozy, které splňují ty nejnáročnější požadavky.

Tyto podmínky pro představu splní v průměru pouhé dva až tři z pěti vozů. U klasického prodeje dokáže na místě kromě estetických vlastností poznat reálný stav vozu prakticky jen zkušený technik, a to ještě za předpokladu, že s sebou má diagnostické systémy, dílnu a čas na testování. V našem online prostředí tato nevýhoda vymizí, zákazník dostane kompletní informace, čas a možnost konzultace a za každý prodaný vůz se zaručíme.