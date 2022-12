Historický milník. Volkswagen v Číně předjela domácí značka s elektromobily

Nejprodávanějším vozem značky BYD v kategorii New Energy byl loni v Číně model Qin. | foto: BYD

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Varování listu The Wall Street Journal se naplnilo, Volkswagen po čtyřiceti letech sesadila z trůnu prodejů na čínském trhu domácí automobilka. V listopadovém žebříčku prodejů na největším automobilovém trhu světa je na prvním místě automobilka Build Your Dreams. Specialista na elektrické vozy prodávající pod značkou BYD se chystá i do Evropy.