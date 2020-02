Jak vyzrát na Trumpova cla: kalifornská firma vyrobí čínská auta v USA

Kalifornská firma by výrobou aut přímo na území USA pomohla čínským automobilkám vyhnout se clům na dovozové zboží, kterými Donald Trump bojuje s Čínou a vyhrožuje zavedením cla i Evropě. Naposledy americký prezident mluvil o zavedení dodatečných až pětadvacetiprocentních cel na dovoz evropských automobilů do Spojených států před několika týdny na ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Zakladatelem HAAH Automotive Holdings je Duke Hale, který má obrovské zkušenosti z automobilového byznysu. Pohybuje se v něm přes 35 let. Zastával vysoké pozice u Isuzu, Lotusu, Volva, Mazdy nebo v automobilce Jaguar Land Rover. Stál také u návratu značky MG do Británie – dnes čínská značka spadající do šanghajského koncernu SAIC patřila ke klasickým britským automobilkám, v novém tisíciletí ovšem zkrachovala.

Hale má ve svém týmu staré harcovníky s průměrně třicetiletou praxí, kteří zastávali manažerské pozice v autoprůmyslu po celém světě, nechybí experti na asijské značky nebo přímo specialista na obchodování s Čínou.

HAAH chce prodávat auta čínské Chery pod značkou Vantas v síti vlastních autosalonů a na internetu.

Chery a HAAH také zkoumají místa pro vlastní americkou továrnu, ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Zvažují zatím využití už existujících budov i výstavbu nové továrny.

HAAH také uzavřela partnerství s čínskou automobilkou Zotye Auto. Ta plánuje zahájit prodej aut v USA v letošním roce.

Všechny dosavadní pokusy o uvedení aut z Číny na americký trh měly jen omezený úspěch. Automobilka GAC Motor se ve své snaze proniknout k americkým zákazníkům objevila na dvou posledních autosalonech v Detroitu, její původní plány vstupu na trh v USA však byly odloženy až na červen letošního roku.



Určité čínské vozy do USA dováží General Motors a švédské Volvo Cars, čínská BYD Auto prodává americkým přepravním společnostem autobusy na baterie.



Prodávat své vozy v USA plánují také další čínské značky. Zatím se jim však nepodařilo splnit bezpečnostní a emisní standardy.