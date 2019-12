Prodej aut v Číně dál klesá. Pro Škodu je to stále největší trh

Letos podle CAAM pokles způsobila i změna emisních standardů v zemi. Na poklesu prodejů aut na tradiční paliva se podle CAAM, analytiků, prodejců i zákazníků podepsala skutečnost, že některá města a provincie, které pokrývají nejméně tři pětiny čínského automobilového trhu, zavedly nové emisní standardy s předstihem. Vláda nejzazší termín stanovila na konec roku 2020.



Čína je největším automobilovým trhem světa, v roce 2009 na tomto postu vystřídala Spojené státy. Loni však čínský automobilový trh v důsledku zpomalování hospodářské expanze zaznamenal první celoroční pokles od devadesátých let.

Čínský svaz výrobců aut očekává, že prodeje aut klesnou už třetí rok za sebou. V říjnu CAAM předpověděl, že letos se prodeje nových vozů meziročně sníží o osm procent na zhruba 26 milionů aut. Loni se prodeje nových aut meziročně snížily o tři procenta. Fu Bingfeng, viceprezident CAAM, odhaduje, že maximální potenciál čínského trhu je 40 milionů nově prodaných aut ročně.

Za uplynulých jedenáct měsíců klesly prodeje o 9,1 procenta. Prodeje nových aut v Číně se v listopadu meziročně snížily o 3,6 procenta na 1,97 milionu aut a propad zaznamenaly už sedmnáctý měsíc za sebou. Zářijový propad byl 5,2 procenta. Snížily se i prodeje vozů na alternativní pohon, v Číně označovaných NEV. Patří sem elektrická a hybridní auta a vozy s vodíkovým pohonem. Prodeje vozů NEV se v listopadu propadly o 43,7 procenta po snížení o 45,6 procenta v říjnu. Prodeje těchto aut se snížily už pátý měsíc za sebou. Loni naopak o téměř 62 procent vzrostly.

„Zhruba sedmdesát procent všech prodaných exemplářů zamířilo do vládních služeb či do vozových parků firem, které jsou na státní správu navázané. Zbytek pak sice připadá na privátní klientelu, ovšem převážná většina je spojena s regiony, jež nabízejí značnou podporu, a to nejen finanční. Stěžejní je v tomto ohledu přidělení registračních značek bez čekání,“ komentuje strukturu prodejů elektromobilů v Číně magazín Autoforum.

Čína auta na alternativní pohon masivně podporuje. Zavedla také pro automobilky kvóty na prodeje těchto vozů. Letos však snížila jejich podporu a po roce 2020 ji chce zrušit.

Kontinuálně upadající čínský trh je samozřejmě problémem pro výrobce. Světové automobilky mají v Číně uzavřené joint-venture kontrakty s místními firmami a vyrábějí tam lokálně modely pro místní trh. Suzuki se rozhodlo Čínu opustit v loňském roce a zaměřit se na indický trh, který by mohl mít výhledově ještě větší potenciál. O zmenšení podílu ve společném podniku s čínskou automobilkou Changan uvažuje francouzské PSA.

Škoda plánuje investice

Pokles prodejů může znamenat problém také pro Škodu, pro kterou je Čína od roku 2010 vůbec největším trhem. V roce 2018 byla česká značka s 1,5procentním podílem na 24. místě v prodejích (mezi Mazdou nebo Mitsubishi). Objemově to ovšem znamená přes 340 tisíc prodaných škodovek.

„Rok 2018 byl pro značku Škoda v Číně rekordní, zákazníkům jsme dodali celkem 341 tisíc vozů, tedy o 4,9 procenta víc oproti roku 2017,“ cituje statistiky Tomáš Kotera, mluvčí Škody, který v Číně dlouho působil v zastoupení celého koncernu Volkswagen. Za prvních deset měsíců roku 2019 značka dodala čínským zákazníkům celkem 220 800 vozů, což představuje pokles o 20,1 procenta oproti stejnému období předchozího roku.

V říjnu 2019 dodala Škoda čínským zákazníkům celkem 26 300 vozů. Oproti roku 2018 je to mírný nárůst o 0,8 procenta. „Tyto výsledky odrážejí obecný trend současného celkového poklesu čínského automobilového trhu, který se plně projevil již v druhé polovině roku 2018. Automobilový trh negativně ovlivňují mimo jiné důsledky obchodních sporů mezi Čínou a USA, stejně jako očekávané daňové změny čínské vlády. Kvůli těmto nejistotám na trhu tak nyní mnoho zákazníků odkládá svá nákupní rozhodnutí,“ komentuje Kotera.

I přes aktuální tržní zpomalení vidí Škoda podle mluvčího stále velký potenciál tohoto největšího automobilového trhu na světě. „Díváme se na něj z dlouhodobého hlediska. Čína zůstává i do budoucna základním kamenem strategie Škoda Auto, proto pokračujeme v našem největším investičním programu v historii. Spolu s naším obchodním partnerem SAIC Volkswagen jsme do roku 2025 definovali takzvaný Masterplan pro Čínu, který nyní důsledně realizujeme. V příštích letech tak společně investujeme více než 15 miliard RMB (asi 50 miliard korun – pozn. red.), abychom ještě více posílili naši pozici na trhu,“ dodává pro iDNES.cz Tomáš Kotera.

První vůz značky Škoda byl do Číny exportován v roce 1935. Už rok poté značka provozovala v říši středu již pět obchodních zastoupení. Na čínský trh se značka vrátila v roce 2007, kdy zde zahájila lokální výrobu vozu Octavia ve spolupráci s čínským partnerem SAIC Volkswagen. Začátkem listopadu značka uvedla na trh páté SUV vyvinuté exkluzivně pro čínské zákazníky, model Kamiq GT (prohlédněte si ho zde).