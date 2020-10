Afrika je odkladištěm starých nebezpečných aut, varuje OSN

Miliony vysoce znečišťujících ojetých vozů se z bohatých států dostávají do rozvojových zemí, upozorňuje podle BBC zpráva Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP). Tyto automobily způsobují dopravní nehody a značně přispívají k změnám klimatu, konstatuje studie a vyzývá exportní i importní státy, aby přijaly potřebné regulace pro zastavení jejich přílivu.

Mezi lety 2015 a 2018 bylo z Evropy, Japonska a USA vyvezeno na 14 milionů ojetých vozů špatné kvality. Osmdesát procent z nich bylo prodáno do chudších zemí, víc než polovina pak putovala do Afriky. Podle odborníků také drtivá většina z nich neodpovídala minimálním bezpečnostním a ekologickým standardům v exportních zemích. Mnoho vozů navíc bylo upraveno, aby z nich mohly být odstraněny hodnotné komponenty.



Brouk ve Rwandě Pomáhal milencům, provezl je napříč Afrikou i válkou Že má VW Brouk ve východoafrické Rwandě naprosto výsadní postavení, zjistil Hans-Ulrich Duwendag v 60. letech brzy po svém nástupu do funkce na německé ambasádě v hlavním rwandském městě Kigali. Zaměstnanec německého velvyslanectví později procestoval broukem velkou část Afriky. Čtěte dále

„Můžeme říci, že asi 80 procent z těchto 14 milionů vozů není způsobilých k provozu na silnici a neodpovídá emisní normě Euro 4,“ uvádí Rob de Jong, jeden z autorů studie. Emisní norma Euro 4 stanovila v roce 2005 v Evropské unii limitní hodnoty pro škodliviny, které se dostávají do ovzduší z benzinových a naftových motorů nově vyrobených vozidel. Od té doby byly přijaty normy Euro 5 a Euro 6.

Průměrné stáří vozu importovaného v roce 2017 do Ugandy bylo 20 let, podobné je to také se Zimbabwe, kde neexistuje žádná zákonná hranice pro stáří automobilu. Naproti tomu do Maroka mohou být dovezeny pouze vozy mladší pěti let.

Kvůli provozu těchto vyvezených vozů pochybné kvality se do vzduchu dostávají jemné prachové částice PM 2,5 a oxidy dusíku, které jsou v mnohých městech významným zdrojem znečištění. Autoři zprávy se domnívají, že vyvážené automobily jsou nejen znečišťující, ale navíc také nebezpečné. Podle nich stojí za zvýšeným počtem dopravních nehod v mnoha chudých státech Afriky a Asie.

S opravou trhliny v podvozku si místní opraváři vědí rady.

Další problém představuje odstranění některých částí automobilu. Například platinový katalyzátor je podle Roba de Jonga často nahrazován ocelovou trubkou, stejně tak se z aut před jejich exportem vyndávají airbagy, které se dají v Evropě zpeněžit, a podobně.

Podle zprávy pocházelo ve zkoumaném období přes 54 procent vyvezených aut z Evropy, mnoho z nich putuje do cílové země přes Nizozemsko. Nizozemská ministryně životního prostředí Stientje van Veldhovenová k věci uvedla, že Nizozemsko nemůže být na řešení problému samo a je zapotřebí postupu na celoevropské úrovni a užší spolupráce mezi evropskými a africkými vládami.