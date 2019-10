Dinosaurus, který děsil i Kaddáfího. Toyot Land Cruiser už je 10 milionů

Psal se rok 1987 a Libyi vládl tvrdou rukou diktátor Muammar Kaddáfí. Svou zemi ovládal už dlouho, teď zatoužil po Čadu. Pokoušel se proniknout vydatnou ofenzivou na území sousední země. Armáda chudého státu neměla těžkou vojenskou techniku, takže Kaddáfího triumf měl být samozřejmý. Jenže bitva pro něj skončila pořádným fiaskem – musel odepsat minimálně 7 500 vojáků, 800 tanků a obrněných transportérů.



To všechno proto, že narazil na soupeře vybaveného obyčejnými auty. Tedy přesněji čtyřmi sty Toyotami Land Cruiser, což je velmi lehké, rychlé a výborně manévrovatelné vozidlo. Čadští vojáci osadili vozy kulomety a protitankovými střelami. S obratnými stroji v těžko přístupném terénu partyzánským způsobem rozsekali své soky na kousky (ano, přesně to opravdu udělali).



Land Cruiser je pozůstatkem klasické automobilové školy. Dinosaurus, který může jet kdykoli, kamkoli. Asfalt potřebuje jen na to, aby se po něm posunul k dalšímu terénu. Obrovské auto, které dokáže projet i peklem a vezme s sebou i pár naštvaných čertů. Stříbrná luxusní klec, která vydrží i atomový výbuch a ještě dokáže zaútočit. Pokud něco Toyota dělá dobře, potom je to její nejméně ekologické auto, drsný Land Cruiser.



Dokáže posloužit stejně dobře jak teroristům, tak bankéři v obleku, farmáři, nadšenému cestovateli, a je to také skvělé rodinné auto. Na rozdíl od většiny vozů do terénu najdete totiž za okny bydlení o rozměrech průměrné garsonky.



Co vás na Land Cruiseru zaujme na první pohled? Je opravdu zajímavé, že na první pohled není zajímavý vůbec ničím. Prostě velké auto s mříží na přední masce. Pokud hledáte káru s výjimečným vzhledem, jste tady na špatné adrese. Ale jinak? Ve srovnání s ryze terénními konkurenty se žebřinovým rámem se poslední generace Land Criuseru adaptovala na silnici dokonale. Po rozbitých asfaltkách pluje majestátně jako ledoborec. Vzduchový podvozek určitě potěší ve městě na retardérech, o kterých při jízdě vůbec nevíte. To není řečnický obrat, vážně, prostě tam nejsou.



Toyota Land Cruiser v číslech Motor: vznětový čtyřválec 2 755 cm3

Výkon: 177 koní (130 kW) v 3 400 ot./min. Točivý moment: 450 Nm v 1 600–2 400ot./min. Převodovka: šestistupňový automat Maximální rychlost: 175 km/h Akcelerace z 0 na 100 km/h: 12,7 s Kombinovaná spotřeba udávaná výrobcem: 7,4 l/100 km Základní cena: 1 119 900 Kč Cena testovaného vozu (Executive): 1 739 900 Kč

A zkuste si ve vašem voze strhnout volant nečekaně vpravo, prostě vjet do příkopu. V lepším případě se kromě auta prohne i vaše havarijní pojistka. Land Cruiser však jen vydechne, zhluboka se nadechne a příkopem projede, jako by to byl výmol v asfaltu, který tam zapomněli silničáři. To navádí k myšlence jezdit landcruiserem z Prahy do Brna podél D1 po polích a mezích, a tak ušetřit nervy a peníze za dálniční známku.

Žebřinový rám podvozku dovolí projíždět terénem až pod nesmyslnými úhly.



To uměl vždy. Ale protože máme jednadvacáté století, tak k tradičním terénním mechanismům, jako je redukční převodovka, mezinápravový diferenciál a uzamykatelný zadní diferenciál, si přidejte například systém Crawl Control, který udržuje při sjíždění a vyjíždění prudkých kopců stálou rychlost bez řidičových zásahů, a ještě posílá výkon na jednotlivá kola tak, aby měla v každém okamžiku ideální přilnavost a správnou pozici k vrstevnici. Nebo funkci 2nd start, která umožňuje rozjetí na druhý převodový stupeň, tedy bez jakéhokoli prokluzování kol třeba na zamrzlém jezeře.



Asi je každému jasné, že nejde o nijak úsporné auto. V terénu ale spotřebu nepočítáte a mimo něj se dostanete na deset litrů nafty. Pro toho, kdo má rád výlety do divočiny, nebo třeba do vytěžených hnědouhelných pánví, a kdo má doma garáž dost velkou přibližně na dvě fabie, neexistuje nic lepšího.