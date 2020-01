Reportér vypátral třicet let ztracené filmy expedice Tatra kolem světa

„Hledání začalo někdy na jaře 2017. Tehdy mě zaujaly příběhy lidí, kteří objeli na přelomu osmdesátých a devadesátých let svět,“ popisuje hledání ztraceného filmového materiálu.



Tatra na expedici kolem světa dělala reklamu československému průmyslu. Dobrodruzi ve speciálně upraveném nákladním voze objevovali svět a připravovali reportáže do časopisů, televize i rozhlasu. Zažili vězení v Guatemale, smrt v Pákistánu, pád režimu sledovali z Malawi .

„Chtěl jsem znát víc, pozval jsem do rozhlasu Stanislava Synka, tlumočníka a dobrodruha, který o svých zážitcích mluvil poprvé od návratu do Československa; Ludmilu Jenišovou, která kvůli expedici přišla o manžela, jenž utonul v pákistánské řece; i Jiřího Stöhra, kameramana a režiséra, který vyprávěl a vyprávěl, až se zmínil o filmech, dvou celovečerních snímcích, které parta přivezla, sestříhala a nikdy je nikdo neviděl,“ popisuje Matěj Skalický. „Filmy tehdy nešly do kin ani do televize. Nikdo o ně neměl zkraje devadesátých let zájem,“ řekl mi otevřeně Stöhr.

Matěj Skalický, který expedice tatrovek dlouhodobě mapuje (jeho článek o výpravě Lambaréné čtěte zde) se proto spojil s Národním filmovým archivem a začalo hledání. „Bylo dlouhé, někdy až beznadějné. Ale po třech letech je máme. Máme je oba, na betakazetách. Ty nádherné, hodinu a půl dlouhé cestopisy z 67 zemí světa se opět dostanou k lidem,“ líčí. „Ukázat jsem je mohl už jen panu Synkovi, dnes jedinému žijícímu účastníkovi celé expedice. Nedutal, jen tak v tichosti se na mě obrátil a řekl, že ani nedoufal.“ Rozhovor se Stanislavem Synkem čtěte zde.

Vzácná kazeta s filmem z expedice Tatra kolem světa

Skalický o pátrání a snímcích samotných připravil pro Český rozhlas, který na oba filmy získal licenci, rozhlasový seriál; vysílat se bude v týdnu od 27. ledna. „Jsou v něm úryvky z filmů, povídání o expedici, pátrání ve Státním fondu kinematografie, v Národním filmovém archivu. Rozhovory s těmi, kteří na své táty netrpělivě čekali doma v Československu, než se vrátí ze světa, i s dobrodruhy, jejichž výprava na tomto světě už skončila,“ říká Skalický.

Radiožurnál bude oba filmy promítat v sobotu 1. února od 10:00 do 18:30 v největším studiu Českého rozhlasu. Hosty budou Stanislav Synek a zakladatelé expedice Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček a Petr Holeček, kteří se svou tatrovkou vyrazí po stopách té původní 22. února.

Tatra kolem světa 2 je zcela nový projekt, který si klade za cíl navázat na původní expedici z let 1987–1990, vzdát jí poctu a oživit její tehdejší velikost.

Cestovatelé Petr Holeček (vlevo) a Marek Havlíček (vpravo) pózují s členem posádky první expedice z let 1987 - 1990 Stanislavem Synkem.

„Bude to nejvýznamnější česká i slovenská expedice, díky které dáme lidem možnost zažít skutečnou expedici na vlastní kůži,“ popisuje Marek Havlíček. Trasa povede přes Střední a Východní Asii, projede Jižní, Střední i Severní Amerikou a přes celý africký kontinent zpět do České republiky. Celkem je v plánu ujet více než 240 000 kilometrů a navštívit téměř 70 zemí světa. Více o výpravě a expedičním speciálu čtěte zde.