Němci útočí na Ameriku, okupaci zahájí BMW R18 s monstrózním motorem

Vstup do nového světa Petr Krajča, manager BMW Motorrad ČR Po představení nového BMW R18 vstupujeme nejen do nového segmentu, ale i do jiného světa motorkářů, kde nejsou tak důležité technické parametry. V tomto světě hrají hlavní roli emoce. Zde se neřeší výkon nebo zrychlení. Vše je zde podřízeno designu, zvuku a hlavě pocitu z motorky jako takové. Každý si ji bude chtít upravit podle svého vkusu a my máme připravenou širokou nabídku originálního příslušenství, jakou jsme nikdy v historii neměli k žádnému jinému modelu. Z R18 si tak jednoduše může majitel udělat jednosedadlový stroj ve stylu bobber nebo třeba dvoumístný cruiser s vysokými řídítky. V našem online konfigurátoru je pro R18 kromě doplňkové výbavy nově obsaženo i příslušenství a je tak možné si online postavit svojí motorku na míru. Začátkem léta očekáváme příjezd první R18 do Čech