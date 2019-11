Nejstarší česká funkční motorka dojela z Paříže do Vídně bez ztráty matičky

Na českobudějovickém Piaristickém náměstí stojí stará budova zvaná Solnice, jejíž historie sahá až do roku 1531. Samotný název však nenapovídá zdaleka vše o její minulosti. Ke skladování soli objekt sloužil pouze po dobu přibližně čtyř centrálních dekád 19. století. V dávnější historii plnil především funkci městské zbrojnice, asi ne nadarmo je vyzdoben nefunkčními klíčovými střílnami, resp. ty díry by samy o sobě funkční byly, pouze se za ně nelze nějak rozumně postavit. Svého času, a to ještě před tou solí, se zde také skladovalo obilí. Dnes má část budovy, konkrétně její severní postranní trakt zvaný Malá solnice, v užívání Jihočeské motocyklové muzeum Petra Hošťálka.

Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích s budovou Solnice, menší dveře vpravo za zelenou lampou vedou do Jihočeského motocyklového muzea.

Mezi největší klenoty bohaté kolekce Jihočeského motocyklového muzea patří motocykl Laurin & Klement Slavia typ B s rokem výroby 1901. Jedná se tedy o hlasitého (stroj je funkční) svědka počátku výroby motorových vozidel v Mladé Boleslavi.

Tam v roce 1899 vykrystalizovaly první dva povedené stroje pro sériovou výrobu, Slavia typ A s motorem o výkonu 1,25 k a o půl koně výkonnější Slavia typ B. Slavie se nelekejte, tuto vlasteneckou značku používali Laurin s Klementem už na jízdních kolech.

Když si pan Hošťálek kolem roku 1985 tento motocykl zakoupil do své sbírky od jiného sběratele veteránisty z Prahy, byl zralý ke kompletní renovaci, navíc některé díly chyběly. Jenže práce bylo hodně i s jinými stroji a času nazbyt nezbývalo, vždy se našlo něco „přednějšího“. A léta běžela a běžela.

V polovině července 2011 se na hradě Kámen konal II. Pohár motorových dvoukolek. Organizátor poháru Libor Marčík tam tenkrát prezentoval nápad téměř bláznivý, že roku následujícího absolvuje na počest 110. výročí závodu Paříž – Vídeň spanilou jízdu mezi stejnými městy na motocyklu Rössler & Jauernig (dnes už dávno zapomenutá firma z Ústí nad Labem) z roku 1904. Pan Hošťálek nemohl zůstat stranou, sebral ze země pomyslnou rukavici, a že se prý vydá na stejnou trasu na svém motocyklu značky Laurin & Klement.

Vyřčené slovo se stalo závazkem a teď už nezbývalo než laurinku konečně zrenovovat a zprovoznit. Za to patří velký dík zkušenému mechanikovi a renovátorovi Jiřímu Musilovi. Ve dnech 9. až 19. července 2012 tak mohli pánově Marčík a Hošťálek zrealizovat plánovaný velký výlet z Paříže do Vídně o délce 1 668 kilometrů. Znovuzrozená laurinka prošla touto zatěžkávací zkouškou bez ztráty matičky.

Jak už bylo uvedeno výše, výroba motocyklu Laurin & Klement Slavia typ B začala v roce 1899, v listopadu toho roku byl představen spolu s typem A na cyklistické závodní dráze Praha – Bubny. V Mladé Boleslavi vyrobili do roku 1904 celkem 540 motocyklů Slavia typu B.

K pohonu Slavie typu B sloužil vzduchem chlazený jednoválec o zdvihovém objemu 240 ccm, který dával výkon 1,75 koně. Pradávné motocykly samozřejmě neměly převodovky, zadní kolo bylo poháněno plochým koženým řemenem přímo od motoru. A využití lidské síly přes šlapadla, tj. startovací a pomocný převod, řešil klasický řetěz. Motocykl dosahoval maximální rychlost 40 km/h.

Něco z technického řešení však muselo být kvůli zajištění rozumné funkčnosti (resp. uživatelského rozhraní) inovováno. Tyto motocykly se vyráběly s odpařovacím karburátorem a benzinová nádrž byla umístěna z pohledu výškového členění až pod motorem. A protože odpařovací karburace přináší motocyklistovi za jízdy další práci navíc, byl zde místo toho použit klasický karburátorek Fichtel & Sachs. Tím se původní palivová nádrž stala funkčně nepoužitelnou (v rámu samozřejmě pro zachování autentičnosti zůstala), a tak se na horní rámové trubce objevila nádrž nová. Naštěstí ta nová nevypadá vyloženě nepatřičně, i na původním motocyklu se podobná mohla objevit jako přídavná pro zvýšení dojezdu, ze které se benzin přepouštěl do hlavní nádrže dole.

A ještě jedna zajímavost, v roce 1956 si tento motocykl zahrál ve filmu Dědeček automobil přibližující pravěk našeho motorismu, kdy předlohou scénáře byla stejnojmenná knížka Adolfa Branalda. I když je tedy pravda, že jeho role v tom filmu nebyla nijak veliká, řada jiných motocyklů tam dostala mnohem větší prostor.

Petr Hošťálek na motocyklu Laurin & Klement Typ B na jičínské veteránské akci Loukotě a řemeny v roce 2016

Fotografie z Jihočeského motocyklového muzea v roce 2011, z bohaté kolekce vidíme (zleva doprava): Hurikan Special 350 z roku 1949, mopedy Stadion v soutěžní verzi a prototyp Babetta 80 ccm MMK-01 z roku 1985 z Kolárova.

A na úplný závěr ještě jednou motocykly Laurin & Klement Slavia typ B, tentokrát přímo z města vzniku: vlevo exponát ŠKODA Muzea, vpravo exponát Muzea Mladoboleslavska

Zdroj: Jihočeské motocyklové muzeum