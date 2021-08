VIDEO: Vědci poprvé zaznamenali, jak „veganská“ želva pozřela ptáčátko

Na videu je vidět želva, jak se pomalu přibližuje k vyděšenému mláděti rybáka, které zřejmě vypadlo z hnízda. Ptáče se snaží zoufale uniknout a několikrát rychle uskočí před výpadem dlouhého želvího krku. Nakonec jej ale želva dostihne a zakousne se do ptačí hlavy.

Podle vědců je „úžasný a strašný“ útok prvním zdokumentovaným případem cíleného lovu prováděného zvířaty považovanými za vegetariány. „Tohle je zcela neočekáváné chování a nebylo u divokých želv nikdy zaznamenáno,“ řekl listu The Guardian Justin Gerlach, výzkumník z Cambridgského muzea zoologie a jeden ze spoluatorů studie, která zkoumala chování obrovských želv, jež se dožívají až 200 let.

Záznam byl pořízen na soukromě vlastněném Fregate Islandu, kde žije asi 3000 želv obrovských. Želvy obrovské na Seychelách představují největší býložravce, kteří jsou odpovědní za pozření až 11 procent vegetace.

Vědci už předtím zaznamenali náznaky, že želvy doplňují svou stravu dalšími živinami. Někdy konzumují šnečí ulity a kosti mrtvých ptáků, koz a dokonce i dalších želv.



Že ale vyloženě loví živé ptáky, to výzkumníky upřímně překvapilo. „Je to docela záhada, kterou jsme tady objevili,“ podotýká herpetolog ze Státní univerzity v New Yorku James Gibbs, který nebyl zapojen do výzkumu.

Fregate Island je unikátní svou kombinací značné želví populace a rybáků hnízdících ve stromech. Podle Gerlacha video může ukazovat, že si želvy ve specifickém ekosystému „osvojily nový typ chování s evolučními dopady“. Zároveň podle něj ale mohlo dojít pouze k „znovuvytvoření podmínek pro přirozené chování, které lidé neviděli tisíce let“.

Klíčem k překvapivému činu může být těž skutečnost, že se jednalo o želví samici. Na ostrovních ekosystémech často chybí vápník, který je podstatným prvkem pro tvorbu vaječných skořápek. Želva tak mohla jednoduše pozřením ptačího mláďete usilovat o zajištění vlastní generace.