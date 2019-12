Britové znovu volí. Výhru může Johnsonovi zhatit pětina nerozhodnutých

Johnson předčasné volby vyhlásil poté, co se mu nepodařilo parlamentem protlačit dohodu o brexitu. Ten měl nastat na konci října a téměř do poslední chvíle nebylo jasné, jestli Velká Británie z Evropské unie vystoupí nebo ne.



Novým termínem odchodu se pak stal konec ledna příštího roku. Díky odkladu se nakonec předčasné volby podařilo schválit, když pro ně zvedli ruku i labouristé. V prosinci se konají poprvé za posledních téměř sto let.

Šestačtyřicet milionů oprávněných voličů vybírá své zástupce ze 3 322 kandidátů v 650 volebních obvodech.

Hlasuje se od osmi hodin ráno středoevropského času (SEČ) a čas mají do jedenácti do večera, kdy se uzavřou volební místnosti. Sčítání hlasů se zřejmě protáhne do pátečního rána, první odhady se však začnou objevovat už během noci.

Předvolební průzkumy ukazovaly, že by Konzervativní strana mohla v Dolní sněmovně britského parlamentu získat absolutní většinu. V posledních týdnech udržovala náskok zhruba deseti procent hlasů před opozičními labouristy. Ty vede Jeremy Corbyn, který sliboval „nejambicioznější a nejradikálnější kampaň za opravdovou změnu, jakou kdy naše země viděla“.

Nejsilnější opoziční strana v kampani hlásala, že v případě svého vítězství dojedná novou brexitovou dohodu, kterou pak Britům předloží ke schválení v referendu. Lidé by přitom mohli hlasovat i pro setrvání v EU. Corbyn také necelý týden před volbami oznámil, že získal tajnou vládní zprávu o brexitu, kterou pak Johnson označil za nesmysl.

Labouristé však nechtěli, aby byla kampaň jen o brexitu. Předložili proto program, který slibuje třeba zvýšení mezd ve veřejném sektoru, důslednější boj proti klimatickým změnám, ale i znárodnění částí infrastruktury a vyšší zdanění bohatých Britů.

Johnsonovi konzervativci na voliče vytáhli například s klipem, ve kterém premiér napodobuje scénku ze známého filmu Láska nebeská. Slibuje v něm, že „při troše štěstí“ dotáhne do konce odchod země z EU. Dokončení brexitu je mottem současného předsedy vlády už od jeho nástupu do funkce, ve které vystřídal Theresu Mayovou.

Jen několik dní před volbami pak premiér musel čelit také nepříjemné pozornosti veřejnosti poté, co se odmítl podívat na fotografii nemocného čtyřletého chlapce, který při nedávné návštěvě nemocnice musel strávit několik hodin na podlaze, protože všechna lůžka byla obsazená.

Volby mají vyřešit parlamentní a potažmo brexitový pat. Vyloučené však není ani to, že se bude opakovat situace z roku 2017 a labouristé dosáhnou mnohem lepšího výsledku, než jim průzkumy předpovídají. Nastat by pak mohl nový pat, který by mohl vést až k druhému referendu a možná i úplnému zrušení brexitu. Výsledek je nejasný i proto, že zhruba 20 procent voličů ještě ani pár dní před volbami nevědělo, komu svůj hlas přidělí.