Corbyn před volbami vytasil tajnou zprávu o brexitu, Johnson se k ní nezná

„Toto je chladný, nezvratný důkaz, který kategoricky ukazuje, jaké důsledky bude mít Johnsonova zničující brexitová dohoda na značnou část naší země,“ uvedl v pátek v Londýně předseda opozičních labouristů Corbyn. Ukázal přitom zprávu, která podle něj pochází z ministerstva financí.

Británii čekají 12. prosince předčasné volby. Konzervativní premiér Johnson slibuje, že v případě vítězství „dokončí brexit“ a Británie tedy odejde z EU nejpozději na konci ledna příštího roku. A to v souladu s dohodou, kterou Johnson s EU vyjednal letos v říjnu.

Podle Corbyna uniklý dokument odhaluje, že po brexitu na základě Johnsonovy dohody budou mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království hraniční a celní kontroly. To by odporovalo tomu, co Johnson dlouhodobě tvrdí – že v Irském moři po brexitu žádná hranice nebude.

V listopadu Johnson v Severním Irsku ujistil, že na základě jeho dohody zboží mířící ze Severního Irska do zbytku Británie nebude podléhat celním kontrolám. Už tehdy odborníci oslovení listem The Guardian upozornili, že takové tvrzení je v rozporu s dojednanou dohodou.

Corbyn dal zprávu k dispozici novinářům. Podle agentury Reuters se v ní píše, že brexit na základě Johnsonovy dohody silně naruší severoirské hospodářství. Malé a střední severoirské podniky, které vyvážejí do zbytku Spojeného království prý jen stěží zvládnou dodatečnou zátěž spojenou s celními kontrolami.

Labouristé slibují, že v případě vítězství vyjednají novou, lepší dohodu. Pak ji chtějí předložit ke schválení v referendu. V něm by dali Britům i možnost hlasovat pro setrvání v EU. Na konci listopadu Corbyn informoval, že by zastával neutrální stanovisko a neprosazoval žádnou ze dvou variant.

Britové schválili odchod z EU v referendu v roce 2016. Spory o podobu brexitu ale zavedly politiky v Londýně do patové situace. Řešením mají být právě předčasné volby, v nichž podle průzkumů vyhrají Johnsonovi konzervativci.

Závěrečný duel jako „do nebe volající nuda“

V pátek večer se Corbyn a Johnson střetli v posledním televizním duelu. „Máme fantastickou dohodu, která je na stole, připravena k použití,“ prohlásil Johnson o jím vyjednaných podmínkách brexitu. Corbyn řekl, že Johnson před občany skrývá skutečné důsledky své dohody. Znovu hovořil o komplikacích v obchodování mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

„Během debaty vyvstalo pramálo nového, zatímco oba muži se snažili vydestilovat své argumenty do co nejčistší podoby,“ okomentoval pořad Sam Coates z televize Sky News. Tom Newton Dunn z deníku The Sun ho dokonce ohodnotil jako „do nebe volající nudu“.

O rozruch se ale později postarala labouristická poslankyně a stínová ministryně obchodu Rebecca Longová-Baileyová. Ta navrhla, aby občané jiných zemí EU žijící dlouhodobě v Británii získali možnost hlasovat v případném dalším referendu o brexitu. „Byl by to útok na základní princip demokracie,“ namítl Johnsonův zástupce ve vládě Michael Gove.

Mezitím rezignovala hlavní vyslankyně pro brexit na britské ambasádě ve Washingtonu Alexandra Hallová Hallová. Podle svých slov nechce dál „propagovat polopravdy“ za vládu, které nedůvěřuje. Její úlohou bylo vysvětlovat vládě i zákonodárcům Spojených států přístup Londýna k brexitu.

Jak se Britové rozcházeli s EU (video z 23.1.2019):