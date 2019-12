Volby v Británii s napětím očekávají i Češi. Mnozí věří, že brexit nebude

Nejistotu, strach i pobouření pociťovali Češi a Slováci žijící v Peterborough už v roce 2016 po referendu o členství Velké Británie v Evropské unii. Voliči z anglického města se starobylou katedrálou se tehdy přesvědčivě vyslovili pro brexit.

Podle Čecha Petra Toráka, který ve městě žije a ještě před dvěma lety pracoval u místní policie, po referendu ve městě skokově narostl počet zločinů z nenávisti.

Od té doby se sice atmosféra podle něj zlepšila, výsledek čtvrtečních parlamentních voleb ale i tak Češi a Slováci z Peterborough očekávají s napětím.

Řada z nich doufá, že by Británie přece jen nakonec mohla v EU zůstat. „Většina lidí vnímala Británii jako velice tolerantní společnost a teď najednou se to takhle změnilo. Někteří lidi to cítí i osobně, že kvůli nám chce Anglie odejít z Evropské unie, chtějí nás vyhodit,“ popisuje Torák v rozhovoru s ČTK pocity mnohých Čechů a Slováků, kteří žijí v Peterborough.

Do města, které má nyní 200 tisíc obyvatel, přišlo podle statistik jen mezi lety 2004 a 2009 téměř 17 tisíc imigrantů, přes 14 tisíc jich pocházelo z nových členských zemí EU. Podle Torákových odhadů je z toho pět až šest tisíc Čechů a Slováků. Především jim pomáhá charitativní organizace COMPAS, kterou Petr Torák vede od svého odchodu od policie před dvěma lety.

Jeden z jeho klientů se přišel do komunitního centra v ulici Fitzwilliam Street poradit, jak se vypořádat s dluhy, další žádá o radu s napsáním životopisu. Během rozhovoru přichází do komunitního centra s prosbou o radu několik dalších lidí.

Britské volby Předčasné parlamentní volby v Británii začnou ve čtvrtek v 8 hodin SEČ a skončí ve 23 hodin. První odhady přijdou po uzavření volebních místností, sčítání hlasů se však pravděpodobně protáhne do pátečního rána. Předvolební průzkumy favorizují konzervativce vedené současným britským premiérem Borisem Johnsonem.

Nejvíc práce má Torák s vyřizováním takzvaného statusu usedlíka, o který si od loňska musí zažádat všichni občané EU, kteří chtějí zůstat v Británii i po brexitu. Podat žádost o status usedlíka podle Toráka přitom vůbec není složité.

„Zabere to patnáct, dvacet minut. Ale samozřejmě člověk, který neumí s telefonem nebo s internetem, nemá k tomu přístup, nebo neumí anglicky pořádně, anebo se jenom bojí, aby to prošlo, aby to bylo všechno správně... tak raději vyhledá pomoc někoho, kdo tomu rozumí,“ vysvětluje.

Žádostí o status usedlíka zpracovává Torák nyní méně než dřív. Podle něj si ho už řada lidí stihla vyřídit. „Ale taky si myslím, že pár lidí čeká, jestli brexit vlastně vůbec bude, jestli to má cenu si to udělat,“ dodává.

Co děti, které už neumějí česky?

Dlouhodobá nejistota, která panuje kolem brexitu, představuje pro Čechy, Slováky, ale i další občany EU žijící v Peterborough podle Toráka značný nápor na nervy. „Je to strach, jestli tady budou moci zůstat, pokud ne, kam se vrátí, co děti, které už neumějí česky nebo slovensky,“ vysvětluje. Často musí v poradně vyvracet i dezinformace z internetu.

Atmosféru před nadcházejícími parlamentními volbami však Torák jako výrazně vyhrocenou nevnímá. V první polovině roku podle něj situace byla horší. „Ale s tím, jak se brexit pořád posouvá... tak to lidi berou tak, že možná ani nebude,“ říká.

Sám se domnívá, že nakonec Británie EU opustí. Opak by podle něj už ani nebyl správný. „Je prostě jasné, že britská společnost chce brexit a já myslím, že by to nebylo férové,“ říká.

Samotného Toráka, který dostal v roce 2015 ještě jako policista za svou práci pro město i místní romskou komunitu Řád britského impéria, se obavy o budoucnost po brexitu přímo netýkají. Už kvůli výsledku referenda z roku 2016 si totiž po letech váhání s celou rodinou zažádal o britské občanství.

Na čtvrteční volby tak pohlíží i jako britský volič. A očekává hlavně, že se věci vyjasní. „Bylo by to dobré nejen pro lidi, kteří se bojí, co bude dál, ale i pro Británii jako takovou, aby už bylo jasno, co se bude dít,“ myslí si. V napětí očekávají výsledek voleb i další obyvatelé Peterborough.

Ve městě se před třemi lety vyslovilo pro brexit více než 60 procent voličů. Pro odchod z EU hlasovala tehdy i sedmdesátnice Margaret, která se teď s manželem přišla podívat na vánoční trhy na hlavním náměstí. „Hlasovali jsme pro odchod. A budeme hlasovat zase,“ řekla.

Její hlas dostane kandidát Strany pro brexit Mike Greene, který se letos už o poslanecké křeslo ucházel. V Peterborough totiž svého zástupce v Dolní sněmovně vybírali už letos v červnu poté, co předchozí poslankyni na základě petice odvolali. Doplňovací volby těsně vyhráli labouristé.

Severním směrem se od centra Peterborough táhne ulice Lincoln Road. Lemují ji obchůdky, které nabízejí potraviny ze zemí východní části EU.

Na řadě z nich je vidět i česká vlajka. Vedle večerek s názvy po rumunských městech je i polské kadeřnictví či firma, která nabízí překlady a tlumočení v jazycích východní části EU. Právě v okolí Lincoln Road žijí i mnozí Češi a Slováci.

S obavami sleduje nadcházející volby i Polák Adam, který v této části města žije a v Anglii několik let pracuje jako dělník. „Máme strach. Ale už mám status usedlíka, tak snad budeme moci zůstat. Jinak se vrátíme zpátky do Polska,“ říká. Ne všichni v Peterborough však s napětím očekávají výsledky voleb.

„Je to stresující. Snažím se držet od politiky dál. Doufám, že to všechno brzy skončí,“ říká Britka Sarah, která pracuje v kavárně v centru. V Peterborough na rozdíl od tisíců jeho obyvatel žije už od narození. „Můj pradědeček ale přišel z Prahy,“ dodává.