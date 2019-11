Britští boháči se děsí Corbyna. Vyhraje-li volby, chtějí zmizet i s majetky

„Upřímně doufají, že se to nestane, ale chtějí být připravení, pokud k tomu přece jen dojde. I kdyby to mělo znamenat, že vytrhnou z kořenů sebe i své rodiny,“ říká o britských boháčích daňová manažerka Josie Hills z advokátní kanceláře Pinsent Masons pro deník The Guardian.



Popisuje, že zhruba 80 procent klientů kanceláře už přemýšlí o důsledcích, které pro ně případná Corbynova vláda může mít. Podobně situaci vidí i další britští právníci, účetní a bankéři.

Spoustě z nich nyní údajně volají jejich bohatí klienti a zajímají se o možnost převést své majetky do daňových rájů.

„Převody jsou už nachystané. V mnoha případech to jediné, co chybí, je podpis smlouvy,“ říká také Geoffrey Todd ze společnosti Boodle Hatfield.

Předčasné parlamentní volby se uskuteční 12. prosince. Johnson jimi chce vyřešit pat, který nastal kolem plánovaného brexitu. V předvolebních průzkumech z konce října měl se svými konzervativci před labouristy slušný náskok od 15 do 17 procentních bodů.

List The Times ovšem poukazuje na průzkum k nesplněnému slibu o brexitu na konci října, podle kterého se polovina příznivců brexitu cítí novým odkladem „zrazena“. Důležitým faktorem může být i kampaň Strany pro brexit euroskeptika Nigela Farage.

Pokud to pro Johnsonovu stranu dopadne špatně a Corbyn skutečně převezme otěže, boháči chtějí odejít okamžitě po sečtení volebních lístků. Bojí se, že by jinak prodělali miliardy liber.

Volební program labouristů z roku 2017 totiž sliboval zvýšit daně pěti procentům nejbohatších Britů. A svých plánů se opoziční strana, která voliče láká na heslo „For the many, not the few“ („Pro ty, kterých je mnoho, a ne pár“), nevzdala ani nyní. Chce nastolit „spravedlivou společnost“.

Podle BBC ti, kteří vydělávají více než 80 tisíc liber ročně (téměř 2,4 milionu korun), by po Corbynově nástupu podléhali 45procentní dani z příjmu.

Celou polovinu by pak v případě schválení příslušných zákonů státu odvedli ti, kteří si ročně přijdou na víc než 123 tisíc liber (3,6 milionu korun). V současnosti přitom 45procentní daň platí až od ročního příjmu 150 tisíc liber (4,5 milionu korun), píše The Guardian. Lidé, kteří vydali víc než milion liber ročně, by pak měli zveřejnit svá daňová přiznání.

Kromě toho labouristé chtějí o 7 procent zvýšit daně také právnickým osobám nebo změnit nastavenou dědickou daň a zavést „daň z doživotních darů“. V tom případě by děti musely odvést státu jistý podíl třeba z bytu, auta nebo peněz, které by jim „nezaslouženě“ darovali rodiče.

Labouristé byli po oznámení tohoto plánu svými konkurenty nařčeni, že chtějí uspořádat nájezd na střední třídu. Podle agentury Bloomberg chce Corbyn „napravit“ nepovedené privatizace za vlády Margaret Thatcherové a do státního vlastnictví znovu získat britské dráhy, energetiku nebo vodovodní síť. Chudším občanům by naopak zavedli čtyřdenní pracovní dobu či věnovali desetiprocentní podíl ve velkých firmách.

Corbyn v Downing Street je horší představa než brexit

Jedním z miliardářů, kteří se v případě Corbynovy výhry proto chtějí určitě přestěhovat, je zakladatel společnosti Phones4u John Caudwell. Jeho jmění se odhaduje na 1,6 miliardy liber (47,5 miliardy korun). Podnikatel míní, že by vláda pod taktovkou sedmdesátiletého socialisty byla „naprostým fiaskem“.

Říká, že by „se prostě sebral a odjel žít do jižní Francie nebo Monaka“. „Pro velmi bohaté lidi, jejich byznys a jejich jmění labouristická vláda vedená Corbynem z jejich pohledu mnohem větší hrozba než brexit,“ líčí také výkonný ředitel společnosti Campden Wealth, která své poradenské služby poskytuje více než 3,5 tisíci bohatých rodin.

Top 10 nejbohatších Britů Sri a Gopi Hindujaovi : 22 miliard liber

: 22 miliard liber David a Simon Reubenovi : 18,6 miliardy liber

: 18,6 miliardy liber Jim Ratcliffe : 18 miliard liber

: 18 miliard liber Len Blavatnik: 14,4 miliardy liber

14,4 miliardy liber James Dyson : 12,6 miliardy liber

: 12,6 miliardy liber Kirsten a Jorn Rausingovi: 12,3 miliardy liber

12,3 miliardy liber Charlene de Carvalho-Heinekenová: 12 miliard liber

12 miliard liber Alisher Usmanov: 11,3 miliardy liber

11,3 miliardy liber Roman Abramovič: 11,2 miliardy liber

11,2 miliardy liber Mikhail Fridman: 10,9 miliardy liber Zdroj: The Sunday Times, letošní žebříček

Corbyn má navíc otevřeně spadeno na pět konkrétních členů britské elity. Za „špatného šéfa“ například označil podnikatele se sportovním zbožím Sports Direct a dosavadního majitele fotbalového klubu Newcastle Mikea Ashleyho.

Podle politika prý využívá své zaměstnance a uzavírá s nimi nevýhodné smlouvy. Ashley to odmítl s tím, že „Corbyn je nejen lhář, ale také bezradný“.



Lídrovi opozice se nelíbí ani investor Crispin Odey, kterého Corbyn nazval „chamtivým bankéřem“. „Labouristé naštěstí neumějí vést ani kampaň, natož celou zemi,“ kontroval Odey. Corbyn má však důvod, proč majitele investičního fondu Odey Asset Management příliš nemusí.

Odey totiž finančně podpořil konzervativce a objevily se spekulace, že pomáhá straně premiéra Borise Johnsona proto, že zároveň sází velké peníze na brexit bez dohody, kterým Johnson vyhrožoval. I Odey nařčení odmítl jako nesmyslné.

Mezi osobnostmi, kterým Corbyn ve čtvrtek podle deníku The Guardian veřejně slíbil, že „po nich půjde“, je pak i výkonný ředitel petrochemické firmy Ineos Jim Ratcliffe, mediální magnát Rupert Murdoch a mladý aristokrat Hugh Grosvenor. Ten je coby vévoda z Westminsteru ve svých osmadvaceti letech čtrnáctým nejbohatším člověkem v Británii.

Lídr labouristů navíc není sám, kdo chce s boháči ve prospěch celé společnosti zatočit. „Miliardáři by neměli existovat. Je to výsměch, když jsou na této planetě i lidé, kteří mají na den méně než dolar,“ míní britský stínový ministr financí Clive Lewis.

Tento politik děsí především bohaté rodiče, protože soukromé školy označuje za „motory nerovnosti“. Vidina, že by jejich děti nemohly studovat na Etonu a dalších elitních internátech, proto Brity vede i k tomu, že se při hledání nového domova kromě Monaka nebo Malty poohlíží také po Švýcarsku, které je bohaté a zároveň nabízí kvalitní školství.

„Vždy mi to připomene jeden z populárních citátů Thatcherové: Potíž socialismu je to, že vám nakonec dojdou peníze ostatních lidí,“ říká také londýnský daňový poradce bohatých Mark Davies s tím, že jeho klienti často původně pocházejí ze zemí Latinské Ameriky a vědí, jak vypadá vláda levice.



Další britský miliardář Peter Hargreaves, jehož jmění se odhaduje na 3 miliardy liber (89 miliard korun), také upozorňuje, že odchod jeho kolegů ze země může mít pro samotnou Británii katastrofální následky.



„Zaměstnávám sedmnáct set lidí a vydělal jsem pro tuto zemi obrovské bohatství. Na daních jsem loni zaplatil kolem 40 milionů liber a pokud padesátka největších plátců nasedne do letadla a zmizí, ministrově rozpočtu by to zasadilo obrovskou díru,“ podotýká. Coby velký patriot však chce v milované Británii rozhodně zůstat.

Proti Corbynovi vystupuje Boris Johnson (červenec 2019):