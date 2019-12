Skotsko využívá neschopnost anglických politiků, říká český konzul

„Navzdory svému nejlepšímu přesvědčení bych se nakonec mohl přiklonit k názoru, že samostatné Skotsko v Evropské unii je lepší řešení než současná situace,“ řekl ČTK Millar, který se nijak netají kritickým pohledem na aktuální politický vývoj v Británii.

Problémem je však hospodářská situace. Nezávislost si podle Millara nemůže Skotsko navzdory významnému nerostnému bohatství finančně dovolit.

„Ekonomicky by to byla sebevražda,“ míní šestaosmdesátiletý honorární konzul, který z Československa do Británie uprchl s rodinou v roce 1968.

Podle Millara „neschopnosti anglických politiků“ v otázce brexitu „šikovně využívá“ Skotská národní strana (SNP). Ta ještě pod vedením Alexe Salmonda dosáhla v roce 2014 vypsání referenda o nezávislosti, v něm se však 55,3 procenta voličů vyslovilo proti rozbití unie s Anglií, Walesem a Severním Irskem.

V roce 2016 v referendu o budoucnosti Spojeného království v EU 62 procent Skotů hlasovalo proti brexitu. Podle skotské premiérky Nicoly Sturgeonové tak vlastně Skotsko v případě brexitu opustí EU proti své vůli.

Současná předsedkyně strany chce vypsat další referendum už příští rok. Potřebuje k tomu nicméně souhlas Londýna a konzervativci, kteří by mohli mít v Dolní sněmovně po volbách většinu, skotskou nezávislost rozhodně odmítají.

Millar se označil za tradičního voliče Konzervativní strany. „Ale v těchto volbách je podporovat nebudu,“ zdůraznil. Za důvod označil osobu premiéra a lídra konzervativců Borise Johnsona. Jako člověk, který v roce 1968 uprchl z Československa před komunisty, nemůže podle svých slov volit ani labouristy, kteří se pod vedením Jeremyho Corbyna posunuli výrazně doleva. Svůj hlas tak Millar dá nejspíš právě SNP, která požaduje nezávislost.

Odchod Británie z EU i případné vyhlášení nezávislosti by se dotklo také Čechů, kteří ve Skotsku žijí. Podle odhadu honorárního konzula jich je nyní kolem 15 tisíc. V létě se jejich počet krátkodobě zvyšuje až na 17 tisíc. V souvislosti s brexitem ale honorární konzul Millar více práce nezaznamenal.

„Sem tam se někdo zeptá: Co si myslíte o brexitu? Moje odpověď je: Zůstaňte klidní,“ řekl. I po brexitu totiž budou podle něj Češi a další občané zemí východní části EU v Británii nepostradatelní jako pracovní síla. „Britové za minimální mzdu pracovat nebudou,“ tvrdí honorární konzul. Obzvlášť ve Skotsku jsou přitom podle něj sektory, jako je například pěstování ovoce a zeleniny, které se bez imigrantů zkrátka neobejdou.