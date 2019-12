Johnson sehrál scénu z Lásky nebeské, Hugh Grant postrádá ceduli s pravdou

Boris Johnson se inspiroval scénou ze snímku Richarda Curtise z roku 2003, ve které herec Andrew Lincoln potají a potichu prostřednictvím cedulí vyznává lásku ženě, kterou miluje.

Ženu, která ve volebním klipu otevře Johnsonovi, premiér upozorňuje, že její hlas je nyní mimořádně důležitý, aby konzervativci v parlamentu získali většinu a Spojené království mohlo opustit EU v lednu 2020.

„Myslím, že to bylo docela dobře udělané,“ uvedl pro BBC herec a známý odpůrce brexitu Hugh Grant, který si ve filmu zahrál postavu premiéra.

„Konzervativní strana má zjevně spoustu peněz, možná že tam skončily všechny ty rubly,“ dodal v narážce na obvinění, že kampaň konzervativců financovalo Rusko. Prohlásil také, že ve videu postrádal další ceduli z filmu, totiž že Vánoce jsou příležitostí říkat pravdu.

„Zajímalo by mne, jestli si komunikační poradci konzervativců řekli, že něco takového by v rukách premiéra nevypadalo dobře,“ dodal devětapadesátiletý Grant. Připomněl to, že Johnsona jeho kritici často obviňují ze lhaní.



Johnson se nechtěl podívat na snímek nemocného chlapce

Premiér Johnson musel jen pár dní před volbami čelit také značné pozornosti v souvislosti s fotografií nemocného čtyřletého Jacka Willimenta-Barra, který údajně musel při nedávné návštěvě nemocnice strávit několik hodin na podlaze, protože všechna lůžka byla obsazená.



Kontroverzi umocnil také televizní rozhovor, v němž se Johnson nejdříve na snímek nechtěl ani podívat a reportérovi televize ITV místo toho vzal jeho mobil.

Chlapcova matka Sarah Willimentová hovořila o nedostatku peněz v britském systému státní zdravotní péče (NHS), jehož stav je jedním z ústředních témat probíhající kampaně.Willimentová vylíčila, že Jack byl do nemocnice v Leedsu minulý týden převezen, protože lékař se domníval, že může mít zápal plic.

Za špatné zdravotnictví mohou podle labouristů konzervativci

„Je to strašlivá, strašlivá fotka. A samozřejmě se omlouvám rodinám a všem, které potkala u NHS otřesná zkušenost,“ řekl. Podle premiéra nicméně britské státní zdravotnictví jako celek funguje „mnohem, mnohem lépe“.



Johnson pak zopakoval slib Konzervativní strany o „obrovských investicích“ do NHS a na pozdější tiskové konferenci avizoval generální rekonstrukci nemocnice v Leedsu.



10.1 million people have viewed this video of Boris Johnson snatching a phone from a journalist to prevent the journalist showing him a picture of baby Jack with pneumonia lying on a hospital floor. The video has reached 92 million people. pic.twitter.com/XJDsOOPOwd — Tory Fibs (@ToryFibs) December 10, 2019

Labouristický lídr Jeremy Corbyn na Twitteru sdílel zmíněný televizní rozhovor s komentářem, že Johnsonovi „na tom prostě nezáleží“.

Stav státního zdravotnictví po devíti letech vlády konzervativců byl už předtím jedním z hlavních témat předvolební kampaně. Podle Corbyna je NHS na pokraji kolapsu, což vůdce labouristů považuje za důsledek škrtů ve veřejných výdajích z posledních let.

Konzervativci zdůrazňují chystané investice, ovšem jejich slib o stavbě čtyřiceti nových nemocnic se ukazuje jako značně zavádějící, neboť hlavní plány na příštích pět let se týkají jen šesti případů.

Navíc není jasné, na kolika místech by se stavěly nové budovy a kde by se pouze obnovovala existující infrastruktura.

Průzkumy dávají větší šanci na výhru Johnsonovi

Předvolební průzkumy zatím naznačují, že by mohla Konzervativní strana ve čtvrtek získat v Dolní sněmovně absolutní většinu. V posledních týdnech udržují konzervativci náskok zhruba deseti procent hlasů.



Vyloučené ale není ani to, že se bude opakovat situace z roku 2017 a labouristé dosáhnou mnohem lepšího výsledku, než jim průzkumy předpovídají. Nastat by pak mohl nový pat, který by mohl vést až k druhému referendu a možná i úplnému zrušení brexitu.

Ke špatné předvídatelnosti přispívá i fakt, že je pár dní před volbami asi dvacet procent voličů stále nerozhodnutých. Volební místnosti se ve čtvrtek otevřou v 8:00 SEČ a uzavřou se v 23:00 SEČ.

Šestačtyřicet milionů oprávněných voličů bude moci vybírat své zástupce z 3 322 kandidátů v 650 volebních obvodech.