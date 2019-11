Johnsonovi konzervativci míří za většinou v Dolní sněmovně, tvrdí průzkum

Stejná metoda byla poprvé použita při minulých volbách v roce 2017 a tehdy správně předpověděla patovou situaci v dolní komoře parlamentu deset dní před hlasováním. Nyní zbývají do voleb dva týdny. Konají se 12. prosince.



Opoziční labouristé by podle nové studie získali 211 mandátů. To by pro ně znamenalo oproti minulým volbám ztrátu 51 křesel a druhou nejtěžší porážku od konce druhé světové války, píše britský tisk. Pro Konzervativní stranu by naopak 359 mandátů znamenalo ve srovnání s rokem 2017 posílení o 42 křesel a nejlepší výsledek od roku 1987. To, že konzervativci získají většinu, zatím předpovídá i server Electoral Calculus. Podle něj si zajistí 331 křesel.



Toryové jsou ve vládě už od roku 2010. Premiérské křeslo udrželi i v roce 2015 a 2017. V roce 2010 a 2017 ale na většinu v Dolní sněmovně nedosáhli. V prvním případě museli utvořit koalici s Liberálními demokraty, ve druhém se museli opřít o podporu severoirské Demokratické unionistické strany.



Do 650členné Dolní sněmovny jsou poslanci voleni jednokolovým systémem v jednotlivých obvodech. Jsou tedy zvýhodňovány velké strany a celostátní průzkumy procentuální podpory stran jsou dosti zavádějící. Konzervativci podle nich mají podporu více než 40 procent Britů, labouristé jsou těsně nad třiceti.



Odhad YouGov pro 632 anglických, velšských a skotských obvodů se opírá o více než 100 tisíc rozhovorů s voliči provedených v uplynulých sedmi dnech. Skotským nacionalistům přisuzuje 43 mandátů (před dvěma lety 35) a Liberálním demokratům, kteří mají podle průzkumů podporu asi 15 procent Britů, jen třináct, tedy o jeden víc než v roce 2017. Strana pro brexit by zůstala bez parlamentního zastoupení. Zradikalizovaní konzervativci jí od léta přebrali skoro všechny voliče.

Zopakují labouristé mohutný finiš z roku 2017?

Deník The Times nicméně upozorňuje, že ve třech desítkách obvodů by podle propočtů YouGov konzervativci aktuálně zvítězili rozdílem menším než pět procentních bodů. Autoři výzkumu podotýkají, že pokud se momentálně zhruba 12procentní náskok vládní strany v průzkumech ztenčí na méně než sedm procentních bodů, mohla by premiérovi Borisi Johnsonovi parlamentní většina uniknout. Právě sedmibodové vedení konzervativců před labouristy přitom ukazují dva z posledních čtyř průzkumů preferencí.

Volby byly vypsány po novém odkladu britského odchodu z Evropské unie a premiér Johnson slibuje v případě úspěchu brexit na konci ledna na základě upravených podmínek dojednaných v říjnu. Labouristé jeho plán odmítají a chtějí vyjednat lepší „rozvodovou dohodu“. O té by pak podle jejich představy měli Britové hlasovat v novém referendu půl roku po volbách.

BBC informuje, že hlavní opoziční strana chce pro poslední dva týdny kampaně změnit strategii ve snaze stáhnout ztrátu na konzervativce. Týká se to hlavně regionů, kde většina voličů podpořila odchod Británie z EU. Labouristé podle informací BBC podcenili ochotu zastánců brexitu přebíhat na stranu premiéra Johnsona.

„Dosavadní strategií Labouristické strany bylo – zčásti – zdůrazňovat, že tyto volby nejsou jen o brexitu, a přesouvat pozornost voličů k jiným otázkám... V následujících dvou týdnech, žijete-li v oblasti podporující brexit, pravděpodobně uvidíte velmi odlišně laděnou kampaň,“ uvádí BBC.