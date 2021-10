Američan měl mrtvou ženu deset dní v krabici. Chtěl jsem být nablízku, tvrdí

Arizonská policie 5. října zadržela jednadvacetiletého Daniela Torrealbu a jeho devatenáctiletého bratra Edwina Chaveze-Blase poté, co v kufru auta zaparkovaného v jejich domě ve Phoenixu našla plastovou krabici s rozkládajícím se tělem sedmnáctileté Destiny Munozové.



Torrealba žil v domě společně s Munozovou a jejich ročním dítětem. Policie uvedla, že „tělo bylo v pokročilém stadiu rozkladu a silně zapáchalo“. Vyšetřovatelé se domnívají, že žena zemřela už 26. září, tedy deset dní před nalezením jejích ostatků.

Oba zadržení měli údajně v plánu tělo Munozové rozřezat a pohřbít. Policie v domě našla motorovou pilu, pistoli, rukavice, lepicí pásku a několik dalších věcí, které pachatelé zřejmě chtěli použít při zbavení se těla.

Koroner došel k závěru, že Munozová zemřela po střelné ráně do hlavy. Bratři nicméně podle vyšetřovatelů o její smrti vypovídají rozdílně.

Zatímco Torrealba tvrdí, že se při hádce sama střelila do obličeje a v minulosti opakovaně vyhrožobvala sebevraždou, Chavez-Blas uvedl, že žena se zbraní upadla a nešťastnopu náhodou se zastřelila.

Poté, co Munozová zemřela, její partner z jejího telefonu dál posílal sms zprávy její rodině. „Udělal jsem to, aby se o ni nebáli,“ měl podle listu The New York Post vypovědět Torrealba. Policii údajně neinformoval proto, že se nechtěl dostat do potíží kvůli nezákonnému držení střelné zbraně.



„Měl jsem ji v plastové přepravce, protože jsem jí chtěl zůstat nablízku,“ měl údajně tvrdit. Když žena zemřela, bratr mu podle vyšetřovatelů zřejmě vyrazil pomoci s úklidem místa činu. Bezpečností kamera ho zachytila v nedalekém obchodě při nákupu pily, lepicí pásky a plastové přepravky.