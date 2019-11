Miliardář Bloomberg se hlásí o Bílý dům, demokraté ho mezi sebou nechtějí

„Dnes říkáme Michaelu Bloombergovi a dalším miliardářům: ‚Je nám líto, ale tyhle volby si nekoupíte‘. Naše kampaň je skutečným hnutím bojujícím za dělnickou třídu. Půjdeme proti třídě miliardářů a porazíme ji,“ prohlásil o víkendu na předvolebním meetingu demokratický senátor Bernie Sanders.

Massachusettská senátorka Elizabeth Warrenová vznesla proti Bloombergově kandidatuře podobnou kritiku.

„Myslím si, že bychom měli budovat lidové hnutí, abychom v této zemi dosáhli změny. Nemyslím si, že by demokracie měla být o lidech, kteří jen přijdou a koupí si volby,“ prohlásila na začátku týdne Warrenová.

Bloomberg se v úterý v Arkansasu oficiálně přihlásil jako kandidát.

Podnikatel, filantrop a starosta New Yorku z let 2002 až 2013 v současnosti disponuje majetkem ve výši 53 miliard dolarů, což z něj dělá jednoho z deseti nejbohatších lidí v USA. „Oficiálně jsem v Arkansasu podal přihlášku do volby v demokratických primárkách. Musíme porazit Trumpa. Zklamal nás ve všech ohledech,“ napsal Bloomberg.

Bloomberg má na kampaň miliardy, voličům se zatím nezdá

Warrenová i Sanders se momentálně v průzkumech nacházejí na vrcholu demokratické kandidátky a oba vedou kampaň za zvýšení daní pro nejbohatší Američany, kteří by podle nich měli ostatním zaplatit sociální programy, vysokoškolské vzdělávání nebo zdravotní péči.

Především Sanders je známý jako notorický kritik miliardářů. Svým příznivcům, kteří mu pošlou příspěvek na kampaň, dokonce posílá samolepky se slovy: „Miliardáři by neměli existovat“.

Michael Bloomberg Bloomberg se narodil se 14. února 1942 ve státě Massachusetts. Pochází z židovské rodiny s ruskými a polskými předky. Bloomberg zbohatl jako vlastník stejnojmenné mediální agentury, která se vypracovala na celosvětovou síť. Podnikatel stál 12 let v čele New Yorku. Radnici řídil jen za symbolický dolar ročně. Několikrát změnil politickou příslušnost, momentálně je demokrat. Bloomberg letos v únoru oslavil 77. narozeniny.

Navzdory kritice kandidátů z levicového křídla demokratů ale peníze nejsou ukazatelem úspěchu uchazeče o post prezidenta. Zatímco Hillary Clintonová před třemi lety utratila za kampaň 1,2 miliardy dolarů (28 miliard korun), Donalda Trumpa stála 616 milionů dolarů (14 miliard korun) a přesto vyhrál.

Exprezident Obama naopak utratil na kampaň v letech 2008 a 2012 mnohem víc než jeho soupeři. První kandidatura ho přišla na 730 milionů dolarů (17 miliard korun), tedy o 400 milionů dolarů dráž než jeho republikánského soupeře senátora Johna McCaina.

Ačkoli zatím není jasné kolik Bloomberg do kampaně investuje z vlastních peněz, podle listu Newsweek neváhal při souboji o post newyorského starosty opakovaně utratit miliony dolarů. Ačkoli je Trump prvním miliardářem, který v boji o Bílý dům uspěl, Bloomberg by byl tím nejbohatším.

Podle listu New York Post ale mediálnímu magnátovi zatím průzkumy nepřejí. Jako prezidenta by si ho podle nedělního šetření vybrala pouze čtyři procenta voličů, což ho řadí na šestou příčku za senátorku Kamalu Harrisovou a starostu Peta Buttigiega. Na prvních třech místech se i nadále drží někdejší vice prezident Joe Biden, Warrenová a Sanders.