Bloomberg News mění pravidla kvůli Bloombergově prezidentské kampani

„Nemá smysl snažit se říct, že pokrývání této prezidentské kampaně bude pro zpravodajství snadné,“ poznamenal šéfredaktor agentury Bloomberg News John Micklethwait.

Ve snaze předejít případnému střetu zájmů také budou nově veškeré úvodníky v sekci Bloomberg Opinion vycházet podepsané. Doposud tomu tak u těchto názorových materiálů, které podle agentury AP běžně odrážely Bloombergovy postoje, nebylo.

Bloomberg zpravodajství spustil v roce 1990 jako doplněk k finančním informacím, které prodával. Služba se rychle rozšířila do řady formátů včetně televizní a rozhlasové sítě a magazínů.

Vstup Bloomberga do politického souboje o prezidentskou nominaci Demokratické strany vzhledem k miliardářovým finančním aktivitám vytváří podle expertů možný střet zájmů, jemuž se může vyhnout formálním odstřižením se od svých společností.

AP připomněla, že všichni prezidenti od dob Jimmyho Cartera s výjimkou současné republikánské hlavy státu Donalda Trumpa prodali podíly ve všech společnostech, které pro ně mohly znamenat střet zájmů.

Michael Bloomberg v této věci letos, když vstup do kampaně teprve zvažoval, slíbil, že se od své nadace i obchodů kvůli volbám odstřihne. Jak to hodlá udělat, pokud to stále zamýšlí, známo není.

Bloomberg News se bude nadále plně věnovat Trumpovi. To podle Micklethwaita bude férové, neboť Donald Trump je prezidentem. V případě uchazečů o demokratickou nominaci se chce agentura věnovat výhradně průzkumům či financování kampaní, nikoli vlastním investigativním materiálům. Ty ale Micklethwait zvažuje přebírat od jiných seriózních médií.

Postup agentury ale kritizuje někdejší šéfka washingtonského politického zpravodajství Kathy Kielyová, která odešla v roce 2016, když Bloomberg kandidaturu zvažoval. Tehdy to vysvětlila tím, že by bez investigativního přístupu k Bloombergovi nemohla plně vykonávat svou práci. K novým pravidlům v agentuře řekla, že mění práci politických novinářů na stenografy. „Myslím, že lidé půjdou jinam, aby získali podrobné politické zpravodajství,“ míní.

Podle Kielyové by Bloomberg měl zcela odstoupit, aby agentura mohla pracovat nezávisle. Místo toho jen podle ní podkopává zpravodajskou organizaci, na které tvrdě pracoval a do jejíhož vybudování vložil spoustu peněz.