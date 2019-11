Trumpovi se postaví miliardář Bloomberg. Oznámil kandidaturu na prezidenta

Bloomberg podle agentury Reuters představuje další umírněný hlas v přelidněném poli demokratických uchazečů o nominaci pro volby, které se uskuteční přibližně za rok.



Bývalý starosta New Yorku přitom ještě letos v březnu tvrdil, že na prezidenta kandidovat nehodlá. V posledních týdnech ale udělal kroky, které k nominaci směřovaly.

„Kandiduji na prezidenta s cílem porazit Donalda Trumpa a obnovit Ameriku. Nemůžeme si dovolit další čtyři roky lehkomyslného a neetického počínání prezidenta Trumpa,“ řekl zakladatel impéria Bloomberg LP.

Blombergova kandidatura na prezidenta podle pozorovatelů znamená vážnou výzvu pro dosavadní favority demokratických primárek v čele s bývalým viceprezidentem Joem Bidenem. V průzkumech jsou v popředí také senátoři Elizabeth Warrenová a Bernie Sanders a nově i Pete Buttigieg, sedmatřicetiletý starosta města South Bend ve státě Indiana.

Bloomberg je mimo jiné proti plánu Warrenové na vyšší zdanění velmi bohatých Američanů ve prospěch zdravotnictví či školství. Podle časopisu Forbes je Bloomberg osmým nejbohatším Američanem s odhadovaným majetkem 53,4 miliardy dolarů (více než 12 bilionů korun).

Bloomberg zbohatl jako vlastník tiskové agentury zaměřené na informace z byznysu, s pomocí svého jmění se pak stal starostou New Yorku. Radnici nejlidnatějšího amerického města řídil celých 12 let, jen za symbolický dolar ročně. Sedmasedmdesátiletý podnikatel, politik a filantrop nyní oficiálně oznámil rozhodnutí ucházet se o demokratickou nominaci do prezidentských voleb v příštím roce.

Svou politickou příslušnost přitom Bloomberg v minulosti několikrát změnil. Do roku 2001 byl demokratem, poté se přidal k republikánům. Ke změně příslušnosti se rozhodl před svým prvním vstupem do volebního boje pro menší vnitrostranickou konkurenci. Od roku 2007 vystupoval jako nezávislý, blíž měl ale vždy k demokratům. Dobré vztahy má s exprezidentem Barackem Obamou, před prezidentskými nominacemi v roce 2008 se spekulovalo, že by mohl kandidovat jako viceprezident, což Bloomberg odmítl.

Myslíte si, že se Bloombergovi podaří Trumpa v příští prezidentské volbě v USA porazit?