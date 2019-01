Hitlera Češi také provokovali? Ukrajinský velvyslanec reagoval na Klause

„Ukrajina je ponoukána politickými elitami západu včetně našich, aby co nejvíc provokovala Rusko a prezidenta Putina. Tam vidím možné ohnisko nebezpečí a myslím, že se Putin ještě pořád chová opatrně a střízlivě a nenaskakuje na každou provokaci,“ řekl Václav Klaus v televizi.



Putinovo údajné obezřetné chování je podle Klause „štěstí, protože kdyby na jeho místě byl někdo chaoticky uvažující, už by ten kotel prachu mohl dávno vybuchnout.“



Na tyto Klausovy věty okamžitě zareagoval ukrajinský velvyslanec. Perebyjnis se Klause přes sociální sítě dotázal, zda si také myslí, že si předválečné Československo vysloužilo okupaci provokací hitlerovského Německa.

„Po dnešním rozhovoru Václava Klause v televizi Prima bych na něj měl jedinou otázku: znamená jeho vyjádření o Ukrajině souhlas s těmi, kdo si myslel, že to v roce 1938 bylo právě Československo, kdo vyprovokoval „opatrně a střízlivě“ uvažujícího Hitlera?“ napsal velvyslanec na Twitteru.



Perebyjnisova reakce si vysloužila sympatie některých českých politiků. Podporu ukrajinskému diplomatovi na Twitteru vyjádřili europoslanec Jaromír Štětina nebo předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Jevhen Perebyjnis se ukrajinským velvyslancem v Praze stal v dubnu 2017. Kariérní diplomat, který studoval i na Harvardu, ale na pražském velvyslanectví působil ještě předtím. Perebyjnis v Praze prožil celkem již deset let.



Někdejší český prezident Václav Klaus se v pořadu televize Prima vyjádřil i k dalším tématům současné politiky. Komentoval například vystoupení USA z UNESCO, vládu Andreje Babiše či pakty o migraci.

Připustil také pravděpodobnost, že by mohl kandidovat v příštích prezidentských volbách. „Tahle možnost tady je, ale myslím, že už je to úkol pro nové generace, ale musí si o to říct, musí se vyprofilovat,“ řekl Václav Klaus.