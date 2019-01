Klaus nevyloučil kandidaturu na prezidenta. Můj syn na to také má, naznačil

Exprezident Klaus řekl, že jeho vlastní účast v příští prezidentské volbě v roce 2023 mu nepřijde pravděpodobná. Podle něho by se měli vyprofilovat kandidáti s „odolností vůči atakům“. Jeho syn, kterého sázkové kanceláře označují za velkého favorita na nového prezidenta, se prý názorově vyprofiloval dobře. A prý ukázal, že má odvahu foukat proti větru. „Jestli má schopnost přátelské komunikace s miliony voličů, to by se teprve muselo ukázat,“ dodal nicméně.

Babiš koaliční partnerům příliš ustupuje

Exprezident Klaus vyslovil na Babišovu vládu řadu kritických slov. „Je mi skoro jedno Babišův byznys a rodina,“ uvedl. A přešel k vypočítávání chyb současné vlády: „To jsou jednotlivosti, to je ustupování koaličním partnerům, neuvěřitelně štědré rozdávání všech možných benefitů,“ řekl.



Stoupající preference vládního hnutí ANO přisuzuje na jednu stranu „dárečkům“ před volbami. Větší vliv ale podle něj na to má chabost alternativy a opozice bez charismatických vůdců. „Babišovi se snadno získávají politické body,“ dodal. Také se Klaus podivil, že vládě prochází problém s dálnicí D1. Podle něj je i neuvěřitelná hra se státním rozpočtem.

VIDEO: Václa Klaus se v pořadu Partie kriticky vyjádřil ke stávající vládě Andreje Babiše Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Polarizace společnosti, ztráta svobod

„Dochází k polarizaci společnosti, dělení na my a oni,“ nastínil. Odkázal tím například na francouzské demonstrace (psali jsme zde) nebo na to, že aktivisté vyhodili na výročí 17. listopadu květiny od prezidenta Miloše Zemana a Babiše do koše (více informací zde).



„Mě trápí nepřetržité utahování šroubů, ubývání našich svobod,“ vysvětlil. Kritizoval také politickou korektnost. „Cítím ohrožení demokracie,“ dodal.

„Od těch byrokratických, úřednických a evropských struktur a od nejrůznějších struktur, které nás ohrožují,“ vysvětlil. Evropská unie bude Česko podle něj ohrožovat i nadále.



„Evropská unie nám nabízí všechno možné, ale nemůže nám nabídnout domov, vlast, naši patrii. To považuji za hrozivou věc,“ doplnil.



Schizofrenie myšlení některých politiků

Zmínění tohoto problému podle Klause chybělo i v novoročních projevech politiků, stejně jako téma migrační krize či rozšiřování zelené ideologie. „To mi tam trochu chybělo. Málo jsme využili těch osmičkových výročí,“ uvedl.

Podle něj myšlení některých českých politiků trpí schizofrenií. „Celý minulý rok byl ve znamení velebení úžasnosti roku 1918. Velebíme úžasnou věc, kterou byl zrod národního státu, ale nikdo nevytváří logický závěr, že roku 2018 žijeme v době ataku na národní stát ze strany Evropské unie,“ nastínil.



Multikulturalismus označil Klaus za náboženství nové doby. „A ten multikulturalistický útok na základy lidské civilizace vidím jako zásadní hrozbu,“ doplnil. Nebezpečí podle něj jen prohlubuje migrace do Evropy.

Klaus se také vyjádřil k termínu „lepšolidé“, který prezident Miloš Zeman použil ve svém vánočním poselství. „Lepšolidé“ tu podle Klause byli vždy, pokaždé se však označovali jinak. „Já jen váhám, jak ty lidi souhrnným výrazem popsat. Pořád jde o hledání jednoho souhrnného termínu,“ vysvětlil. Výraz „lepšolidé“ ho však nijak nepohoršuje.

Největší mezinárodní problém je Ukrajina

Klaus také pociťuje zesilování mezinárodního napětí. „Tak tak stojíme krůček před nějakou propastí,“ uvedl. Ocenil však přátelské gesto ze strany Donalda Trumpa směrem k Severní Koreji. Podpořil také případné americké stažení z Afghánistánu. „Věřím, že tam se za naše zájmy nebojuje,“ vysvětlil. Nevěří však, že k úplnému stažení letos opravdu dojde.



„Za největší problém vidím Ukrajinu,“ řekl. Ukrajina je podle něj ponoukána politickými elitami západu, aby provokovala ruského prezidenta Vladimira Putina.

Na druhou stranu však bývalý prezident v příštím roce očekává příznivý ekonomický růst. Desetileté prezidentské působení skončilo Václavu Klausovi 7. března 2013. Bývalý bankovní úředník a prognostik se v politice pohybuje od prosince 1989.