Květiny v koši za šest tisíc korun. Praha 1 vyměřila aktivistům pokuty

Informaci od veřejnoprávní televize portálu iDNES.cz potvrdil Martin Šebesta z úřadu městské části. Úředníci Prahy 1 rozhodli o uložení pokut dvěma aktivistům, kteří loni při oslavách 17. listopadu vyhodili v Praze u památníku na Národní třídě do odpadkového koše kytice položené prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem a poslancem a místopředsedou Sněmovny Tomiem Okamurou.

„Odbor občanskosprávních agend Úřadu městské části Praha 1 uznal dva obviněné vinnými ze spáchání přestupku proti majetku podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajícího v úmyslném neoprávněném užívání cizího majetku, když neoprávněně odebrali z pietního místa kytice, kterou tam u v příležitosti významného výročí věnoval prezident republiky Miloš Zeman a které tam položili předseda vlády ČR Andrej Babiš a pan Tomio Okamura, a následně je hodili do odpadkového koše,“ zní odůvodnění z úřadu Prahy 1.

Trestem je oběma aktivistům pokuta v celkové výší šest tisíc korun. Čtyři tisíce korun za dvě kytice pro jednoho, dva tisíce korun za jednu kytici pro druhého. Řízení už úřad pravomocně ukončil, ale je tady ještě osmidenní lhůta ode dne doručení pro podání odporu. Pokud toho obvinění využijí, příkaz se ruší a pokračuje se ve správním řízení.

O pokutě nevím a jestli je to pravda, budu se bránit

K aktu, který vnímají jako vyjádření politického názoru, se přihlásili politický aktivista Otakar van Gemund a další členové skupiny Kaputin, která mimo jiné vystupuje proti politickému režimu v Ruské federaci a jejímu prezidentu Vladimiru Putinovi.



Nizozemec Otakar van Gemund, který zahodil loni 17. listopadu květiny od premiéra Andreje Babiše do odpadkového koše, nemá žádné informace o tom, že by mu za to byla udělena pokuta. „Pokud by to byla pravda, což já si myslím, že je velmi nepravděpodobné, protože jsem byl jsem o Vánocích pryč v Holandsku a po návratu jsem nenašel žádné oznámení, tak já samozřejmě tohle nebudu vůbec akceptovat,“ řekl iDNES.cz van Gemund.

Odmítl, že by svým činem narušil společenské soužití nebo že se dopustil vandalismu, jak zaslechl od některého z politiků. „S tím nesouhlasím. Budu se bránit, nenechám si to líbit,“ uvedl. „Taky bych měl právo na nějakou proceduru, jestli je to pravda, že mi bylo něco vyměřeno. Já si myslím, že to je jenom fáma,“ uvedl pro iDNES.cz van Gemund. Už dříve se činu zastal bývalý kandidát na prezidenta a současný senátor Marek Hilšer.

Marek Hilšer (Twitter) @MarekHilser Včera Otakar van Gemund hodil do koše věnce od Babiše, Zemana a Okamury. Mnohé tím pohoršil. Na první pohled neuctivé chování vyjadřuje ale morální integritu a úctu důležitým principům. Nelze se totiž vysmívat demokracii a přitom klást věnce k uctění těch, kdo za ni bojovali. 133 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Prezident Zeman označil ty, kteří vyhazují kytice do koše, za primitivní hlupáky. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že rozumí rozhořčení lidí, kteří kytice vyhodili, ačkoli takový způsob vyjádření názoru není jeho šálek čaje.



Policie po incidentu uvedla, že věc považuje za přestupek a postoupila ji správnímu orgánu, kterým je úřad Prahy 1. Ministr vnitra Jan Hamáček řekl, že policisté podle něj postupovali správně.

