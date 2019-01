Komik ukrajinským prezidentem? Umělec ohrožuje Porošenka i Tymošenkovou

Svou kandidaturu oznámil Zelenskij doslova na konci roku 2018 krátce před půlnocí v televizní stanici 1+1. Oznámení herce a komika, že hodlá kandidovat na prezidenta, opepřilo v zemi mdlou prezidentskou kampaň.

Jeho podpora nečekaně roste a podle posledních předvolebních průzkumů by Zelenskij mohl být konkurentem jak bývalé premiérky Tymošenkové, tak stávající hlavy státu Petra Porošenka. V některých oblastech dokonce v sondážích vede, píše list Ukrajinska pravda. Ukrajinci budou volit hlavu státu 31. března.

Průzkumy ukrajinské neziskové organizace Deminiciatyv ukázaly, že Zelenskij by mohl porazit Porošenka v poměru hlasů 22 ku 17 procentům. V případném druhém kole by mohl porazit i Tymošenkovou, hlas by mu dalo nejméně 20 až 21 procent respondentů.

Facebookový profil Vladimira Zelenského.

Půdu pro prezidentskou kampaň si přitom bavič podle listu připravil už v roce 2015 v populárním seriálu Sluha národa, jehož třetí řadu odvysílá televize na jaře. Zelenskij v něm ztvárnil učitele dějepisu, který náhodou vyhraje prezidentské volby, role se ujme a začne prosazovat řadu reforem.



Ukrajinský list připomněl, že v některých evropských státech se známí baviči a herci v politice už prosadili. Za příklad dává islandského herce Jóna Gnarra, který se v roce 2010 stal starostou islandské metropole Reykjavíku, nebo italské Hnutí pěti hvězd, které v roce 2009 založil komik Beppe Grillo a které z loňských parlamentních voleb vyšlo jako nejsilnější jednotlivá strana.



Kandidatura Zelenského vyvolává přesto řadu otázek. Nejasný je například jeho vztah s vlivným ukrajinským oligarchou Ihorem Kolomojským, který se v roce 2015 nepohodl s kyjevskou vládou. Podle listu právě Kolomojskyj je strůjcem Zelenského kandidatury, financovat se ji ale zřejmě zatím nechystá. Využít by přesto mohl komika k řešení vlastních sporů s Porošenkem.

Zelenského údajně podporují i někteří činitelé z prezidentovy frakce Blok Petra Porošenka, kterým se nelíbí politická rozhodnutí nynějšího prezidenta, i další vlivné osoby. Porošenko nevyhovuje mnohým ukrajinským boháčům, jeho oponentce Tymošenkové naproti tomu nedůvěřují, píše ukrajinský list.