Rusko zastaví palbu kvůli humanitárním koridorům z Mariupolu a Volnovachy

Starosta Mariupolu Vadym Boječenko v noci oznámil, že je město pod ruskou blokádou a čelí ostřelování. Už v pátek varoval, že ve městě není voda, teplo ani elektřina a že docházejí zásoby jídla.

Boječenko v pátek na sociální síť Telegram napsal, že hledá jakoukoliv možnost, jak vymanit město z blokády, umožnit odchod alespoň části z místních obyvatel a dostat do města potraviny a léky.

Kontrola Mariupolu, města s asi 400 tisíci obyvateli, je pro Rusko důležitá, protože by mu umožnila propojit jeho ozbrojené složky na Krymu s těmi z proruských separatistických území Donbasu.

Město Volnovachy čelilo v uplynulých dnech těžkým ruským útokům. Podle obyvatel nálety a ostřelování zničily téměř každou budovu ve městě.

Rusko a Ukrajina se již v pátek dohodly na humanitárních koridorech s možným dočasným příměřím v jejich okolí pro odchod civilního obyvatelstva. Téma bylo jediné, na kterém se dokázaly strany v druhém kole rozhovorů shodnout.

Rusové se blíží k další jaderné elektrárně

Ruská armáda se podle velvyslankyně USA při OSN Lindy Thomasové-Greenfildové blíží k další ukrajinské jaderné elektrárně. Podle BBC se jedná o elektrárnu v Južnoukrajinsku asi 320 kilometrů od Kyjeva.

Již v pátek se Rusové zmicnili Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny, a to poté, co ji armáda v noci ostřelovala a způsobila požár ve výcvikové budově.

Některé ruské jednotky se potýkají s neúspěchy na bojišti, což neprospívá jejich morálce. Právě ochabující jednotky by měli posílit žoldáci. Podle amerických představitelů by se jich do vojenských operací mělo zapojit až tisíc. Mělo by jít zejména o členy takzvané Vagnerovy skupiny.

Rusko zahájilo minulý čtvrtek na Ukrajinu rozsáhlou invazi, kterou Moskva nazývá „zvláštní vojenskou operací“. Ruská armáda tvrdí, že při útocích na ukrajinská města míří jen na vojenské cíle navzdory rozsáhlým svědectvím o útocích na obytné budovy a jinou civilní infrastrukturu.

Ruský prezident Vladimir Putin podle Berlína v pátečním telefonátu s německým kancléřem Olafem Scholzem řekl, že se další kolo přímých jednání mezi Moskvou a Kyjevem možná uskuteční o víkendu. Přesný termín případných rozhovorů je zatím nejasný.