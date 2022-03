Brutální a nelidské. NATO sbírá důkazy o použití kazetové munice na Ukrajině

„Viděli jsme použití kazetových bomb a viděli jsme zprávy o užití jiných typů zbraní, jejichž použití by bylo v rozporu s mezinárodním právem,“ prohlásil Stoltenberg po pátečním mimořádném jednání ministrů zahraničí NATO kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Na zakázanou munici už předtím upozornily humanitární organizace s tím, že ruská invazní vojska během minulého týdne ostřelovala kazetovou munici civilní objekty nejméně ve dvou oblastech na Ukrajině.

Severoatlantická aliance s partnery podle Stoltenberga shromažďuje informace a velmi pozorně sleduje, co se na Ukrajině děje. Šéf NATO podpořil rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC) zahájit vyšetřování těchto záležitosti.

„Musíme zajistit, aby prezident Putin a prezident Běloruska byli pohnáni k odpovědnosti za to, co udělali. Je to brutalita, je to nelidské a je to porušení mezinárodního práva,“ dodal.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková varovala, že ruské síly na Ukrajině stále častěji útočí na civilisty. „Je jasně vidět, že tato Putinova agresivní válka je zaměřena na civilní obyvatelstvo s tou největší krutostí,“ řekla Baerbocková.

Kazetová munice – rakety, pumy, řízené střely nebo dělostřelecké granáty – exploduje ještě nad cílem ve vzduchu. Tam vypustí menší submunici – nálože, které jsou dostatečně silné, aby zabily člověka nebo zničily vozidlo. Submunice nemusí při dopadu vybuchnout, což z ní činí nebezpečí dlouho poté, co boje skončí.

Britská veřejnoprávní BBC nechala experty přezkoumat videa ze zasažených oblastí Ukrajiny, která kolují na sociálních sítích. Konkrétně například útok z 28. února na Charkov. Odborníci potvrdili, že následky ostřelování odpovídají použití kazetové munice, když záběry očitých svědků zobrazují mnoho malých explozí na relativně malé ploše.

Na území Ukrajiny ruská invazní vojska s největší pravděpodobností přesunula také zbraňový systém TOS-01, známý z afghánské i čečenské války, schopné nést rakety s takzvanou termobarickou hlavicí.

Reportéři stanice CNN zahlédli odpalovač bomb s termobarickými hlavicemi TOS-1 už v minulou sobotu jižně od ruského Belgorodu poblíž ukrajinských hranic.

Tým odborníků z Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu už ve středu odcestoval na Ukrajinu, aby zahájil vyšetřování možných válečných zločinů. O prošetření zažádalo 39 států světa.