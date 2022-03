Dali jste zelenou dalšímu bombardování našich měst, obvinil Zelenskyj NATO

„S vědomím, že nové údery a oběti jsou nevyhnutelné, se NATO záměrně rozhodlo neuzavřít oblohu nad Ukrajinou,“ uvedl Zelenskyj ve videoposelství. „Vedení aliance dnes (v pátek) dalo zelenou dalšímu bombardování ukrajinských měst a vesnic tím, že odmítlo vytvořit bezletovou zónu,“ dodal.

Západní představitelé od začátku ruské invaze zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou vylučují s odůvodněním, že by to vyžadovalo, aby letouny NATO střílely na ruská stíhací letadla. To by podle nich mohlo vyvolat širší konflikt s Ruskem.

Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po pátečním zasedání prohlásil, že NATO bude Ukrajinu dále podporovat, nevyhlásí však nad ní bezletovou zónu, neboť by to vedlo k rozšíření konfliktu za její hranice.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Všichni lidé, kteří od dnešního dne zemřou, zemřou také kvůli vám, kvůli vaší slabosti, kvůli vaší nejednotě,“ řekl podle agentury AP Zelenskyj v nočním projevu.

„Jediné, co dnes (v pátek) aliance dokázala udělat, bylo dostat přes svůj zásobovací systém 50 tun nafty pro Ukrajinu. Snad abychom mohli spálit Budapešťské memorandum,“ řekl Zelenskyj s odkazem mezinárodní smlouvu z roku 1994, ve které Rusko, USA a Británie slíbily Ukrajině bezpečnost výměnou za to, že se vzdala jaderných zbraní z dob SSSR.

Ukrajinci podle něj budou pokračovat v odporu a už teď zničili plány Ruska na bleskovou invazi, „když vydrželi devět dní temnoty a zla“. „Jsme bojovníci světla. Dějiny Evropy si to budou navždy pamatovat,“ dodal Zelenskyj.

Bezletovou zónu podle jednoho průzkumu podpořilo ve Spojených státech 74 procent respondentů.