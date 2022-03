Nebudeme žádat Zelenského, aby se vzdal, ujistil šéf diplomacie EU Borrell

„Ne, nebudeme žádat Zelenského, aby se vzdal. Nebudeme Zelenského žádat, aby opustil Kyjev. Nebudeme Zelenského žádat, aby nebojoval. Děláme, co můžeme, a můžeme udělat hodně, ale samozřejmě pokud někdo čeká, že finanční sankce zastaví válku zítra, neví, o čem mluví,“ prohlásil v pátek Borrell před novináři.

„Mezinárodní izolace a hospodářské oslabení mají své důsledky, které bohužel nebudou okamžité. Ale to je to, co musíme udělat, a to je to, co můžeme udělat,“ podotkl.

„Bohužel nemáme možnost zastavit válku zítra. Ale máme možnost oslabit ruskou ekonomiku, a to hodně. Je zřejmé, že to bude nějakou dobu trvat,“ pokračoval Borrell, podle kterého Rusko v očích mezinárodního společenství oslabí i důkazy o porušování lidských práv na Ukrajině.

Unijní šéfdiplomat rovněž podotkl, že ani hlasování v OSN válku nezastaví. „Nemáme hlasovací mechanismus, který by řekl: ‚válka zítra skončí, protože v OSN je většina‘. Kéž by mezinárodní společenství bylo tak silné, ale není. Ale bezpochyby to Rusko oslabuje, izoluje ho to,“ řekl také.