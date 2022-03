Rusko pošle na Ukrajinu dalších tisíc žoldáků, domnívají se tajné služby

Rusko se chystá v příštích dnech a týdnech vyslat na Ukrajinu až tisíc dalších žoldáků, uvedl podle televize CNN vysoce postavený představitel západních zpravodajských služeb. Ten zároveň varoval, že Moskva by mohla zintenzívnit bombardování měst, aby je donutila kapitulovat. To by mohlo vést ke značným civilním obětem.