Útok kladivem, pak konverzace. Čečenský bloger natočil útočníka na video

Čečenský youtuber v dramatickém videu stojí nad zkrvaveným mužem. Natočil ho poté, co spolu zápasili. Oba jsou očividně udýchaní. „Odkud jsi přišel?“ ptá se Abdurachmanov. „Z Moskvy,“ odpovídá zraněný muž. „Mají mou matku,“ dodává.

Youtuber také ukázal kladivo, kterým se muž oháněl. „Chtěl jsem tě jen vystrašit,“ hájí se agresor. Na otázku, kdo ho poslal, odpověděl stroze „on“.

Video už sice Abdurachmanov ze svého kanálu na YouTube smazal, v tu chvíli už však kolovalo jinde.

Kromě dalších účtů jej sdílela třeba Čečenská organizace pro lidská práva. „Neznámý člověk se vloupal do Tumsova bytu a pokusil se ho ve spánku zabít kladivem. Došlo ke rvačce, při níž se Tumsovi podařilo útočníka zneškodnit a zavolat policii,“ komentovala organizace.

Podle policejních zdrojů probíhá vyšetřování a čin je klasifikován jako pokus o vraždu. Zatčeni byli dva lidé, jednoho z nich však již prokurátor ze zdravotních důvodů propustil. Abdurachmanov i útočník skončili v nemocnici. „Tumsa je v pořádku a to je vše, co mohu říct,“ sdělil blogerův právník.

Abdurachmanov v Čečensku patří k populárním youtuberům, jeho kanál odebírá před 260 tisíc lidí.



Hlasitý odpůrce

Abdurachmanov nyní žije v Polsku. Čečensko, autonomní republiku Ruské federace, opustil před pěti lety poté, co čelil výhružkám od člověka blízkému čečenskému vůdci Ramzanu Kadyrovi, který vládne železnou pěstí. Je loajální vůči Putinovi, ačkoliv původně stál na straně rebelů, připomíná BBC.



Čečenský lídr Ramzan Kadyrov (28. prosince 2015)

Rádio Svobodná Evropa dodává, že Abdurachmanov kromě Kadyrova kritizuje i ruskou vládu a její aktivity v čečenském regionu. Viní ji mimo jiné z porušování lidských práv. Amnesty International uvedla, že by „riskoval mučení, pokud by se vrátil do Ruska“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel jakoukoliv ruskou účast na útoku. „Nemyslíme si, že je tento incident něčím, čím by se média měla zabývat,“ řekl Peskov.



Kydarov stojí v čele Čečenské republiky od roku 2004, kdy jeho předchůdce a otec Achmat zemřel při bombovém útoku v Grozném. Kreml oceňuje „stabilitu, kterou do oblasti přinesl po islámských povstáních, jež následovaly po dvou postsovětských válkách,“ shrnuje The Guardian. Lidskoprávní organizace však tvrdí, že k tomu došlo za použití strašlivých metod, včetně vražd a únosů.

V exilu zemřeli dva Čečenci

Útok na Abdurachmanova navíc přichází v době, kdy byli v rozmezí několika měsíců zavražděni jiní dva Čečenci žijící v exilu. V srpnu loňského roku zemřel Zelimchan Changošvili, který bojoval v druhé čečenské válce proti ruské armádě a měl vazby na gruzínské tajné služby. Podle vyšetřování se na jeho smrti podílela ruská vojenská rozvědka GRU.



Další Čečenec byl nedávno ubodán ve Francii, znovu šlo o kritického blogera, Imrana Alijeva. Podezření z přípravy vraždy padá na Kadyrova.

Rádio Svobodná Evropa dodává, že pokusy o vraždu byly zaznamenány i samotném Rusku, Turecku, na Ukrajině a obecně ve východní Evropě. Předseda čečenského parlamentu a Kadyrovův blízký spolupracovník Magomed Daudov proti Abdurachmanovi vyhlásil v loni v březnu „krevní mstu“.