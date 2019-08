Pacienti s odolnou TBC mají novou naději. V JAR otestovali trojici léků

Každý rok se tuberkulózou nakazí v průměru deset milionů lidí. Někteří z nich mají tu smůlu, že chytí extrémně nebezpečný kmen XDR, který je odolný vůči všem dosud používaným lékům.

Tento druh nemoci přežije málokdo, většinou nakažení zemřou ještě dřív, než se dozvědí svou diagnózu. Ti, co podstoupí běžnou léčbu, se vyléčí jen ve 34 procentech případů.

Naději jim může přinést kombinace tří léků – pretomanidu, bedaquilinu a linezolidu – kterou vyzkoušeli lékaři v Jihoafrické republice.

Sestavili tam poměrně malou skupinu 109 pacientů, na kterých léky testovali. Výsledky jsou podle nich průlomové. Míra úspěšnosti: 90 procent. Pacienti přitom brali jen pět tablet denně po dobu šesti měsíců. I to je u tuberkulózy značný pokrok, upozorňují vědci.

Ve středu testované léky schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). „Hrozba antimikrobiálně odolných infekcí je klíčovou výzvou, které jako agentura pro veřejné zdraví čelíme. Bakterie způsobující tuberkulózu si dokáže vyvinout odolnost na antibiotika, která se k léčení nemoci používají,“ uvedla za agenturu Amy Abernethyová.

Doporučení od FDA podle amerického deníku The New York Times obvykle znamená, že daný lék schválí i Světová zdravotnická organizace (WHO) a ten by se tak mohl brzy začít celosvětově používat.

Stejně jako ostatní druhy léčby však s sebou i tato nese nežádoucí vedlejší účinky. Dlouhodobé užívání linezolidu například může zničit pacientům nervy v nohách, následkem čehož jim pak hrozí problémy s chůzí. Lék může také poškodit kostní dřeň.

Vědci proto rozjíždějí nové testy, během kterých by měli přijít na ideální dávku linezolidu. Skeptici také namítají, že kombinace léků ještě neprošla standardními testy.

Tuberkulóza se projevuje dlouhodobě zvýšenou teplotou, nočním pocením, úbytkem váhy, chrapotem, později krvavým kašlem. Zasahuje nejvíc plíce, ale i jiné orgány. Původce nemoci objevil německý lékař a nositel Nobelovy ceny Robert Koch, podle něj je nemoc někdy přezdívána jako Kochův bacil.



Lékaři tento týden oznámili také další průlomový objev. V Demokratické republice Kongo testovali čtyři léky na ebolu a dva z nich se ukázaly jako vysoce účinné. Při včasné léčbě je údajně až devadesátiprocentní šance na vyléčení.