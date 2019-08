Průlom v léčbě eboly. Nové léky mají podle lékařů ohromující účinnost

Epidemie eboly už dlouhé měsíce sužuje Demokratickou republiku Kongo (DRC). Za rok nemoci podlehlo přes 1 800 lidí, navíc už se objevila i ve více než milionovém městě Goma, které leží u hranic této středoafrické země s Rwandou.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je vysoce nakažlivý virus smrtelný v polovině případů. Předběžné testy dvou léků na krvácivou horečku ebolu však prokázaly velkou účinnost.

Odborník na infekční nemoci Sabue Mulangu, který se na studii podílel, řekl, že výsledek umožňuje úřadům, aby zdůrazňovaly, že pacient, který zahájí léčbu včas, má devadesátiprocentní naději na přežití. To by mělo přimět nedůvěřivé Konžany, aby za západními lékaři přišli co nejdříve.

Mezi místním obyvatelstvem se totiž šíří o nemoci řada pověr a někteří nakažení symptomy skrývají, protože nedůvěřují humanitárním pracovníkům. Množí se i útoky proti polním nemocnicím.

Léky nyní v zemi dostanou všichni pacienti nakažení ebolou.

Účinné léky označené jako REGN-EB3 a mAb114 v testech prokázaly, že jsou schopny neutralizovat dopad viru na tělesné buňky. „Jsou to první léky, které ve vědecké studii prokázaly významný vliv na snížení úmrtnosti u pacientů s ebolou,“ řekl ředitel amerického Národního institut pro alergie a infekční onemocnění (NIAID) Anthony Fauci.

Oba přípravky byly vyvinuty s pomocí protilátek odebraných od lidí, kteří ebolu přežili. Zbylé dva testované léky byly z výzkumu vyřazeny, protože se ukázaly jako neúčinné.

Ebola Ebola (též krvácivá horečka) je jednou z nejobávanějších chorob na světě. Je vysoce nakažlivá a úmrtnost na ni dosahuje až 90 procent. Prvotní symptomy eboly mohou připomínat chřipku. Virus způsobuje horečky a pak vnitřní a vnější krvácení, posléze začínají selhávat orgány. Přenáší se krví, sekrety a tělesnými tekutinami. Nemoc poprvé zaznamenali v Kongu v roce 1976 a název dostala podle místní řeky.

Vědecké zkoušky začaly pod vedením WHO loni v listopadu. Od té doby dostalo experimentální lék 700 pacientů a výsledky jsou zatím u 499 z nich.

Ze skupiny, která dostala přípravek REGN-EB3, zemřelo 29 procent pacientů, ve skupině léčené látkou mAb114 34 procent. U dvou vyřazených látek byla úmrtnost 49 a 53 procent.

Procento přežití u pacientů s nízkými hodnotami viru v krvi bylo při použití léku REGN-EB3 až 94 procent, u mAb114 89 procent.

Ředitel charitativní organizace Wellcome Trust Jeremy Farrar řekl, že výzkum prokazuje, že testované preparáty mohou zachránit lidské životy a že se svět blíží době, kdy bude ebola léčitelná.

„Nezbavíme se jí, ale měli bychom být schopni zabránit národním a regionálním epidemiím,“ míní.