Do Česka za prací třeba s tuberkulózou. Zákony prohlídky nenařizují

Na 24. březen připadá Světový den boje proti tuberkulóze. Nemoci, která je sice na ústupu, stále ale zasahuje stovky lidí. Minulý rok v České republice evidovali lékaři 380 lidí s tuberkulózou, přičemž ve třetině případů se nejednalo o české občany. A právě to je jedno z velkých rizik, nemoc do České republiky přináší pracovní migranti z východu.

České stavební a výrobní podniky už několik let spoléhají na pracovníky ze zahraničí, nejčastěji z Ukrajiny, Rumunska nebo Bulharska. Přijíždějí prostřednictvím agentur a ty je následně přidělují podle poptávky do jednotlivých firem. A právě agentury by měly ručit za jejich zdravotní stav.

Co je to tuberkulóza? Jde o infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déle trvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. Nemoc před 137 lety objevil německý lékař Robert Koch.

Realita je však taková, že zahraniční zaměstnanci se příslušných prohlídek ve většině případů nezúčastní. Že mají tuberkulózu, anebo jiné nakažlivé onemocnění, se tak nikdo nedozví. Riziko nakažení pak hlavně ve velkých halách hrozí i ostatním zaměstnancům.

„Tím, že nejsou zaměstnanci podniku, kam nastupují, netýkají se jich vstupní prohlídky před nástupem do zaměstnání. Jejich stav garantuje agentura, a pokud ona tuto prohlídku neprovede a pustí nemocného do práce, dostává se tak do bezprostředního styku se zdravými zaměstnanci,“ vysvětlil iDNES lékař Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Problém pak nastává ve velkých montovnách a výrobních halách. Zejména díky klimatizaci a otevřeným prostorům se bakterie můžou rychle šířit. Každý, kdo s nemocným přijde do styku, musí být ošetřen a dalších několik měsíců sledován.

Není jasné, kdo je migrant

Před dvěma lety se problematikou začala zabývat Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS). Ve spolupráci s právníky chtěla přijít s legislativním nařízením, které by stanovovalo, co za nemoci se u migrantů má vyšetřovat.

„Jednání ztroskotalo na tom, kdo je migrant. S právníky jsme vedli debaty o tom, zda se za migranty mají považovat i lidé, kteří do Česka přišli za prací z USA nebo třeba Velké Británie,“ uvedla předsedkyně ČPFS Martina Vašáková.

Podle Vašákové má česká legislativa „díru v bezpečnosti“ a ČPFS chce spolupracovat na jejím zacelení. O problému chce jednat i Sdružení praktických lékařů. Po vytvoření návrhu se chce obrátit na ministerstvo zdravotnictví.

Jenže podle ministerstva je vše právně ošetřené už teď. „I pracovníci, kteří jsou zaměstnanci agentur práce, museli před vstupem do zaměstnání absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Právními předpisy jsou nastaveny podmínky tak, aby zajistily odpovídající zdravotní způsobilost,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Podle Šonky jsou však tyto prohlídky nedostačující, agentury totiž často potvrzení o zdravotním stavu vystaví bez lékařské prohlídky.

Nejvíc nakažených cizinců je na Plzeňsku

Situace s nemocnými cizinci je nejhorší v Plzeňském kraji. Kraj eviduje 23 nakažených tuberkulózou, z toho 12 lidí jsou občany jiného státu. „Na Plzeňsku a Rokycansku jsou nemocní s tuberkulózou především Rumuni, Ukrajinci, Slováci a Bulhaři, kteří zde pracují například v montovnách,“ doplnil vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Jiří Wallenfels. Průměrný věk nemocných je 50 let. Nemocní cizinci jsou v průměru asi o 15 let mladší ve srovnání s nemocnými Čechy.

Celkově se však situace v České republice zlepšuje. Data Registru tuberkulózy za rok 2018 ukazují, že nemocí u nás v tomto roce trpělo 380 lidí. V přepočtu to je méně než čtyři lidé na 100 tisíc obyvatel, což je jeden z nejlepších výsledků v Evropě. Nejlépe je na tom Island, kde na 100 tisíc lidí připadá 2,6 nakažených.

Přestože počty nemocných klesají, lékaři varují před přílišným optimismem. Vznikají totiž nové skupiny pacientů ohrožených tuberkulózou. V nebezpečí mohou být lidé s biologickou léčbou či po transplantaci orgánů. Právě nasazení biologické léčby, které pomáhá třeba pacientům s roztroušenou sklerózou, rakovinou, lupénkou nebo Crohnovou chorobou, může probudit spící tuberkulózní infekci. Všichni nemocní se tak musí podrobit testům. Při jejich zanedbání může v řádů měsíců dojít k propuknutí tuberkulózy a k rapidnímu zhoršení zdravotního stavu.